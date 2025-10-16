Higienización hogareña y comunal en suelo santacruceño no pueden andar desligadas

Santa Cruz del Sur, 15 oct.- La higiene hogareña no puede andar desligada de la comunal, ambas contribuyen a proteger la salud de la población. Desde la responsabilidad individual se logra ese propósito fundamenta tan necesario en el bienestar de las personas. Todo lo que se realice en ese sentido tendrá buen fin.

En Santa Cruz del Sur aunque la situación epidemiológica es favorable no puede haber descuidos ni sobredosis de confianza teniendo en cuenta las intensas lluvias de los últimos días por lo que la limpieza de zanjas, tragantes y alcantarillado no puede quedar para otro momento, tampoco la recogida de basura.

El mosquito Aedes aegypti no dejará de existir, pero si puede combatirse. Mantener a niveles bajos su proliferación debe ser tarea cotidiana. Este vector es el transmisor del dengue, enfermedad que puede provocar graves complicaciones hasta la muerte en los seres humanos. De hecho lo ha causado.

También el insecto causante del Chikungunya, por infestación de la patología, es otra cuestión no sólo a dar seguimiento por operarios de la brigada antivectorial y personal especializado de Salud Pública. Todo el mundo cuenta, como se reitera en esa canción del dúo de cantautores cubanos Buena Fé.

Cumplir con el examen auotofocal en áreas exteriores e interiores de las viviendas, centros de trabajo e instituciones educativas, es una medida que requiere de interés y sistematicidad. Se trata de poner empeño y nunca bajar la guardia ante el zumbido del dañino vector. Interrumpirle el desarrollo y vuelo es asunto de primer orden.