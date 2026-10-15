Flávio Bolsonaro confirma debate con Lula tras cambiar decisión

Brasilia, 14 oct.- El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro confirmó hoy su participación en el debate televisivo con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, previsto para el próximo 18 de octubre en la cadena Bandeirantes.

Flávio Bolsonaro anunció la víspera que no asistiría al encuentro, pero cambió de opinión después de que el gobernante aseguró su presencia en el programa, previsto para las 20:00, hora local, de dicho día.

En un video publicado en redes sociales, el aspirante por el Partido Liberal afirmó que su negativa inicial buscaba que Lula confirmara su asistencia al debate, organizado en la recta final de la campaña rumbo al balotaje del 25 de octubre.

Claro que voy a estar en el debate, expresó el legislador, quien manifestó que pretende confrontar públicamente al presidente y cuestionar sus declaraciones.

También acusó a Lula de promover una campaña basada en el miedo y las mentiras, afirmaciones que forman parte de la disputa política hacia la segunda y decisiva segunda vuelta de los comicios.

Por su parte, Lula subrayó que acudiría al programa para exponer las diferencias entre los proyectos de gobierno y permitir que los electores comparen las propuestas de los dos candidatos.

El encuentro de Bandeirantes será el primer debate cara a cara entre ambos aspirantes a la Presidencia, después de que ninguno participara en los debates organizados con vistas al primer turno en las urnas, el 4 de octubre.

Dicha cadena de televisión expuso que mantendrá el debate incluso si alguno de los candidatos no comparece y, en ese caso, dejará vacío el atril correspondiente al ausente. (Tomado de Prensa Latina)