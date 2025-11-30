Cuba presente en la IV Edición de la Feria Internacional de Turismo y Viajes de Catar 2025

La Habana, 29 nov.- Con un stand sencillo, pero atractivo y representativo de los atributos de la isla, Cuba estuvo presente en la IV Edición de la Catar Travel Mart, la feria internacional de viajes y turismo de este país árabe del Golfo, que permaneció abierta del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Exposiciones de Doha.

El stand de la mayor de las Antillas fue inaugurado con la presencia de Saad bin Ali Al Kharji, presidente de la Autoridad de Turismo de Catar y del jeque Faisal Bin Qassim Al-Thani, presidente de la Asociación de Hombres de Negocios, quienes trasladaron su satisfacción por la participación cubana en la cita y el interés en desarrollar los vínculos bilaterales en el sector del turismo.

Tanto en el stand permanente como en el evento de lanzamiento del destino Cuba, organizado en paralelo a la Feria por el Ministerio de Turismo y la Embajada de Cuba, el producto turístico cubano causó elevado interés al combinar la belleza natural de la isla con la cultura, la historia, la hospitalidad de su pueblo y muy especialmente a la industria del tabaco premium, que despierta un creciente interés en este país.

A esta actividad asistieron el presidente de la Autoridad de Aviación Civil, Mohammed Faleh Al Hajri, el Director de Asuntos Americanos de la Cancillería catarí, Jassim Hassan Al Asmakh, el Director Ejecutivo de Katara Hospitality, Nasser Matar Al Kuwari, propietaria y operadora hotelera global con sede en Catar, y otros altos funcionarios cataríes. Participaron, además, representantes de agencias de viaje, de la prensa especializada y de líneas aéreas, así como aficionados del tabaco cubano.

Con la participación de 60 países y récord de visitantes locales y extranjeros, el Catar Travel Mart continúa consolidándose como plataforma líder para el desarrollo turístico global y la colaboración transfronteriza, en el que se presentan cada año nuevos destinos y ofertas de viajes en las áreas de hotelería, marketing de destinos, turismo médico, tecnología y turismo cultural. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)