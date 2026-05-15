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Cerco energético agudiza los apagones sin poner de rodillas al sistema socialista cubano

Editor Web Radio Santa Cruz

El presidente Donald Trump endureció en enero las sanciones contra el suministro de combustible a la Isla. El gobierno cubano y la población resisten con paneles solares, grupos electrógenos y la certeza de que “esta Revolución es del pueblo”, como sentenció Fidel Castro.

El cerco energético —estrategia añadida a finales de enero de 2026 al bloqueo imperialista por orden del presidente estadounidense Donald Trump— no ha puesto ni pondrá de rodillas al sistema socialista cubano, afirman dirigentes y pobladores en Santa Cruz del Sur.

Las medidas de asfixia económica se intensificaron tras la orden ejecutiva que impone aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, lo que ha agudizado los apagones y las dificultades cotidianas. Sin embargo, la resistencia no ha flaqueado.

“La terquedad del presidente estadounidense y los caprichos de Marco Rubio, convertido en el ‘niño llorón’ de la Casa Blanca —dijeron fuentes políticas locales—, no logran doblegar a un pueblo que no sabe lo que es el miedo”.

Cuba no es una nación guerrerista, pero tampoco permitirá un desembarco fácil en esta tierra de mujeres y hombres de posición político-ideológica bien definida y coraje demostrado.

La Mayor de las Antillas, aunque le incomode a Trump y a sus marionetas, seguirá defendiendo la libertad, la soberanía y la independencia conquistadas con el filo del machete.

A quienes odian la nación socialista situada a solo 90 millas de Estados Unidos, los cubanos les recuerdan un concepto fidelista muy vigente: “Esta Revolución es del pueblo, y es el pueblo a quien le corresponde defenderla”.

Mientras tanto, el país despliega paneles solares, grupos electrógenos y soluciones descentralizadas para mitigar el impacto del cerco energético. La población, por su parte, organiza desde los barrios la búsqueda de alternativas para cocinar, conservar alimentos y mantener la información.

Por Raúl Reyes Rodríguez

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[:es]Da valor periodista camagüeyano jubilado al quehacer investigativo en la profesión[:]

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