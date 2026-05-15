Cerco energético agudiza los apagones sin poner de rodillas al sistema socialista cubano

El presidente Donald Trump endureció en enero las sanciones contra el suministro de combustible a la Isla. El gobierno cubano y la población resisten con paneles solares, grupos electrógenos y la certeza de que “esta Revolución es del pueblo”, como sentenció Fidel Castro.

El cerco energético —estrategia añadida a finales de enero de 2026 al bloqueo imperialista por orden del presidente estadounidense Donald Trump— no ha puesto ni pondrá de rodillas al sistema socialista cubano, afirman dirigentes y pobladores en Santa Cruz del Sur.

Las medidas de asfixia económica se intensificaron tras la orden ejecutiva que impone aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, lo que ha agudizado los apagones y las dificultades cotidianas. Sin embargo, la resistencia no ha flaqueado.

“La terquedad del presidente estadounidense y los caprichos de Marco Rubio, convertido en el ‘niño llorón’ de la Casa Blanca —dijeron fuentes políticas locales—, no logran doblegar a un pueblo que no sabe lo que es el miedo”.

Cuba no es una nación guerrerista, pero tampoco permitirá un desembarco fácil en esta tierra de mujeres y hombres de posición político-ideológica bien definida y coraje demostrado.

La Mayor de las Antillas, aunque le incomode a Trump y a sus marionetas, seguirá defendiendo la libertad, la soberanía y la independencia conquistadas con el filo del machete.

A quienes odian la nación socialista situada a solo 90 millas de Estados Unidos, los cubanos les recuerdan un concepto fidelista muy vigente: “Esta Revolución es del pueblo, y es el pueblo a quien le corresponde defenderla”.

Mientras tanto, el país despliega paneles solares, grupos electrógenos y soluciones descentralizadas para mitigar el impacto del cerco energético. La población, por su parte, organiza desde los barrios la búsqueda de alternativas para cocinar, conservar alimentos y mantener la información.

Por Raúl Reyes Rodríguez