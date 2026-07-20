Derrota Cuba a Canadá y garantiza presencia en Liga de Naciones de 2027

Osaka, 19 jul.- El equipo masculino de Cuba derrotó 3-0 a Canadá en la tercera y última semana de preliminares de la Liga de Naciones 2026 (VNL, por sus siglas en inglés), con sede en la región de Kasai, de la ciudad japonesa de Osaka, resultado que le garantizó la presencia en la edición de 2027.

Luego de ocho reveses al hilo en las dos primeras semanas, con escenario en China y Francia, y dos triunfos en jornadas anteriores contra Bélgica y Argentina, los discípulos de Jesús Cruz los mantuvieron este sábado el paso victorioso al vencer en tres corridos a los canadienses, con parciales de 25-22, 25-21 y 29-27, con destaque para Miguel Ángel López.

Las estadísticas colectivas oficiales del partido, los cubanos estuvieron mejor en el ataque, 42 puntos por 40, el bloqueo (11-6) y el servicio (5-2), mientras que los norteños lo hicieron en los errores propios (21-22).

Individualmente, López fue el mejor anotador del encuentro, con 16 tantos, 14 en el ataque y dos en el bloqueo, apagado por Marlón Yant (14/10-2-2).

Por Canadá los más destacados fueron Skyler Vargas, con 15 unidades, y Arthur Skwarc (10), quienes completaron los cuatro jugadores con dobles dígitos.

Ahora Cuba aparece en el lugar 15 de la tabla de posiciones general con 10 puntos, mientras que Canadá está en el 17 con igual cantidad de unidades.

Por debajo de los cubanos también aparecen Bélgica, en el 16, y China, en el 18, en tanto que Japón, Estados Unidos y Polonia, son los punteros.

El otro y último partido de la mayor de las Antillas será este domingo ante Italia, actual campeón mundial y que ocupa el sexto puesto, con 20 puntos, en la tabla de posiciones general.

Del 29 de julio al 2 de agosto, en la urbe china de Ningbo está prevista la gran final de la Liga de Naciones masculina.

En esta edición de la VNL los cubanos no tendrán que topar a Alemania, Brasil, Bulgaria, Japón y Turquía. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)