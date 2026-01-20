Alistan inauguración del Jazz Plaza 2026 en Villa Clara

La Habana, 19 de ene.- Organizadores e instituciones culturales de Villa Clara ultiman preparativos para la celebración del Festival Internacional Jazz Plaza 2026, evento que del 25 de enero al 1 de febrero próximos transformará a Santa Clara en un epicentro de ritmos y creatividad, con una programación que se extenderá por diferentes espacios de la ciudad.

Bajo la imagen de la pieza pictórica El Guateque, del premio nacional de artes plásticas Alfredo Sosabravo, a quien se le rendirá homenaje por su 95 cumpleaños, la cita definirá su sonoridad con el tema «La rumba me llama», compuesto y producido por el director artístico del evento, Roberto Fonseca.

En declaraciones a la ACN, Oscar Salabarría Martínez, periodista del patio y comunicador oficial del Jazz Plaza en Villa Clara, confirmó que esta edición reunirá a artistas de más de una decena de países, incluyendo Francia, España, Estados Unidos, Brasil, México y China, entre otros.

El programa en la central geografía, dijo, se articulará a través de una amplia red de sedes que garantizarán una experiencia cultural diversa.

Los conciertos, coloquios y clases magistrales se desarrollarán en espacios como el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano, el icónico Centro Cultural El Mejunje, la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saíz, el Museo de Artes Decorativas y la sede local de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, así como en los parques Vidal y Las Arcadas, precisó.

La fiesta del jazz, señaló, se extenderá también al Centro Provincial para la Enseñanza Artística Olga Alonso González y al área conocida como El Malecón, ubicada en el lateral del teatro La Caridad.

Esta distribución busca democratizar el acceso a las actividades y potenciar el diálogo entre artistas internacionales, el talento local y el público villaclareño, constató.

Desde su anuncio en 2025, es palpable la expectativa despertada entre jóvenes como Laura González Suárez, estudiante universitaria quien expresó su entusiasmo ante la gran oportunidad de asistir.

Antes, para vivir un festival de esta talla, teníamos que pensar en viajar a La Habana o Santiago; ahora el jazz, con artistas de todo el mundo viene a nuestro parque, a nuestro Mejunje; ojalá esto se afiance en Santa Clara, porque sería un regalo para nuestra generación y un impulso para la vida cultural de toda la región central, comentó.

Para dar a conocer los detalles finales de la programación, está convocada una conferencia de prensa para este lunes 19 de ene en el Hotel Central de la urbe capital provincial, señaló Salabarría Martínez.

El Jazz Plaza, uno de los festivales de mayor tradición en Cuba, celebra por segunda ocasión su capítulo en Santa Clara, consolidando la ciudad como una sede esencial dentro del circuito cultural nacional.

Esta reedición ratifica no solo la vitalidad del jazz en el centro de la I//sla, sino también la capacidad de Villa Clara para acoger y protagonizar eventos de alcance internacional, fortaleciendo el tejido cultural de la provincia. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)