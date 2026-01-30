Editorial Verde Olivo presentará 20 títulos en Feria del Libro Habana

La Habana, 30 ene.- La Editorial Verde Olivo anunció hoy en esta capital que presentará 20 títulos en la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, prevista del 12 al 22 de febrero próximo en su habitual sede del parque Histórico Militar Morro-Cabaña.

De ellos, 11 son impresos y nueve digitales, informó en conferencia de prensa su director, el coronel de la reserva Roque Ernesto Garrigó Andreu, quien destacó que entre las novedades figuran los dos primeros tomos de La historia militar de Cuba, Fidel en nuestra sangre y sueños, y La causa sagrada, historia del internacionalismo.

También el programa comprende la actuación del Grupo infantil del Instituto Técnico Militar José Martí con una obra de teatro y serán puestos a la venta más de mil 600 ejemplares de textos, revistas Verde Olivo, afiches y calendarios.

Garrigó Andreu añadió que las representaciones de Verde Olivo, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, forman parte del Proyecto Cultural Nuestra Historia en su séptima edición.

Los otros sellos editoriales que la integran son Capitán San Luis, del Ministerio del Interior; Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República, Complejo Histórico Militar Morro-Cabaña, Instituto de Historia de Cuba y Centro Fidel Castro.

La mayor fiesta literaria de Cuba está dedicada al centenario en agosto entrante del Comandante en Jefe Fidel Castro, (1926-2016) y Rusia es el país Invitado de Honor. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)