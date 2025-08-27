Diputados argentinos abren nuevo frente contra el presidente Milei

Además del tema de las dádivas procedentes de jugosos contratos para la adquisición de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad, los legisladores intentarán avanzar en la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia provocada por el fentanilo adulterado y reactivar la pesquisa sobre la megaestafa por la promoción que hiciera el mandatario de la criptomoneda $Libra.

En un comentario, el diario Ámbito Financiero señala que “cuesta encontrar, al menos en la historia más reciente, un Congreso tan activo en pleno año electoral”.

“Como pocas veces, en 2025, la oposición hace uso del Poder Legislativo como vidriera para desmarcarse de las políticas oficialistas incluso cuando faltan apenas dos semanas para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires”, añadió en referencia a la más importante comarca en Argentina.

Programas televisivos y medios en general, incluso sus más fervientes defensores, admiten que se le vienen días complicados en el país. La Casa Rosada espera nuevas publicaciones de más audios y videos sobre el escándalo que le ha generado una crisis de moralidad institucional que desata rechazo incluso en su propio electorado.

«Se puede dar un círculo vicioso en el que la cantidad de audios predisponga peor al Congreso y cuando nos vota en contra nos joda los mercados y termine perjudicando todo», admitió un funcionario del ejecutivo citado por El Destape.

De hecho, una encuesta que citó ese medio digital muestra apatía, desilusión y enojo entre los votantes libertarios.

El Destape conoció de fuentes gubernamentales que luego de estallar el escándalo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó se realizara un sondeo para medir el impacto en el electorado.

Los resultados develados la tarde del lunes fueron incluso sorpresivos para el peronismo: El 50 por ciento de los encuestados – que forman parte de un electorado netamente libertario – afirmó que a pesar del escándalo, va a seguir votando a La Libertad Avanza; aunque el otro 50 por ciento restante no lo hará.

La investigación igualmente muestra que el 30 por ciento está arrepentido y no lo va a volver a votar, lo que demuestra una profunda desilusión y enojo hacia Javier Milei y su entorno.

El sondeo encontró, además que el 20 por ciento que sí tenía pensado apoyarlo en las urnas, ahora a causa del escándalo desatado no acudirá a votar; siendo esto una nueva muestra más de apatía y desencanto hacia la gestión política del actual gobierno argentino. (Tomado de Prensa Latina)