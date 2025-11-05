Cuba ratifica compromiso con la Cumbre Celac-UE

La Habana, 5 nov.- Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra cubana de Relaciones Exteriores, ratificó hoy el compromiso de Cuba con una Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (Celac-UE) que refleje las visiones compartidas de ambas regiones sobre temas de interés de la agenda internacional actual y sobre el futuro de las relaciones birregionales.

La también coordinadora nacional ante la Celac encabezó la delegación cubana en la XIX Reunión de Coordinadores Nacionales, como antesala de la Cumbre prevista para los venideros días 9 y 10 de noviembre, en Santa Marta, Colombia, informó la Cancillería en su sitio web.

Rodríguez Camejo enfatizó que se debe prestar atención a temas de vital importancia para la región, como el compromiso con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y la cooperación Sur-Sur.

La XIX Reunión de Coordinadores Nacionales resulta un espacio clave para avanzar en la negociación de los documentos que serán presentados durante la IV Cumbre Celac-UE.

Integran también la delegación cubana, Juan Antonio Quintanilla Román, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional; Ileana Núñez Mordoche, directora de Europa y Canadá, y otros directivos y funcionarios de la Cancillería cubana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)