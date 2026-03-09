Cuba debuta con triunfo en VI Clásico Mundial de Beisbol

La Habana.- CON APENAS cinco jits, pero apoyada en un excelente pitcheo, la selección cubana debutó este viernes con victoria de 3×1 ante la de Panamá, por el grupo A del VI Clásico Mundial de Beisbol (CMB) que acoge San Juan, Puerto Rico.

En el Estadio Hiram Bithorn, la escuadra del mentor Germán Mesa rompió el celofán en el segundo inning por jonrón solitario del jardinero derecho Yoelkis Guibert, a quien se le permitió hacer swing en conteo de dos bolas sin strikes, contra el derrotado zurdo Logan Allen.

Las dos restantes y decisivas anotaciones cristalizaron en el tercer episodio, cuando el intermedista Yiddi Cappé aprovechó la velocidad en el corrido de bases, para convertir su conexión en doblete.

Así, la escena quedó lista para que el estelar antesalista Yoan Moncada pegara el segundo cuadrangular de su equipo. Además, jugó de maravillas en labores defensivas.

No obstante el primer pulso positivo, los cubanos fueron maniatados por cinco relevistas, que retiraron a 13 bateadores de forma consecutiva.

Madero en ristre también se destacó el inicialista Ariel Martínez, único en pegar dos sencillos.

Lo del pitcheo cubano resultó una clase práctica, con lanzamientos por encima de las 93 millas, que limitaron el gasto ofensivo canalero a cinco imparables.

El abridor zurdo Liván Moinelo tiró 3.2 entradas, con apenas dos jits y cuatro ponches. Su sustituto fue Yariel Rodríguez, quien cerró el cuarto inning y luego retiró sucesivamente a otros seis bateadores, con tres ponches.

La única carrera de los panameños recayó en un veloz Enmanuel Chapman, lastrado por descontrol y recibió el imparable remolcador de Johan Camargo.

Darién Nuñez firmó el último out del séptimo acto. Del resto se encargaron Yoan López y Raidel Martínez, quienes llevaron par de ceros al pizarrón.

Este sábado sera fecha de descanso para Cuba, que el domingo se enfrentará a Colombia. (Tomado de Jit)