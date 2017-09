Jóvenes camagüeyanos con protagonismo en el proceso electoral

Camagüey, 4 sep.- La colaboración de 871 jóvenes de la Educación Superior y la Enseñanza Media en el proceso de sufragios generales en esta provincia ratifica el carácter democrático del sistema electoral y político cubano, y es también una manera de integrar a la nueva generación para que conozca y defienda mejor la legalidad socialista.

Isbel Tendero de Armas, vocal de la Comisión Electoral Provincial y jurista de profesión, es el encargado de capacitar a los muchachos y muchachas que entrarán en plenas funciones a partir de hoy, cuando comiencen las asambleas de nominación de candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.

“Para nosotros es muy importante la integración de los jóvenes al trabajo de las comisiones electorales, y es por eso que a partir de las orientaciones de la Comisión Electoral Nacional seleccionamos estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz (UC), para formar el grupo provincial de colaboradores, y de igual forma en todos los municipios se seleccionó a un joven por cada circunscripción. Ellos velarán por el cumplimiento de la Ley Electoral en cada asamblea de nominación y cuando sucedan las votaciones, observarán también por su calidad”.

Agregó que igualmente “nos ayudan a divulgar este tema entre sus compañeros mediante charlas, y han mostrado capacidad para asumir la tarea. Hasta la fecha han recibido más de seis capacitaciones relacionadas con el sistema político y electoral cubano, sobre la documentación con la que deben trabajar y el proceso de nominación.”

Ellos ahora colaboran, pero dentro de unos años pueden convertirse en los presidentes de las comisiones de circunscripción, integrarán las mesas electorales o dirigirán las comisiones electorales a nivel de municipio, de provincia o de país, porque en ellos está el futuro”, comentó Tendero de Armas.

Entre esos estudiantes está Yordan Carmenates Sosa, quien afirma que “hemos asistido a varias preparaciones, también con el profesor Salvador Villalobos. Nuestra misión es estar en función del cumplimiento de la legalidad; que la comisión electoral de circunscripción esté bien constituida y que el lugar donde se desarrollen las asambleas cumpla con los requisitos establecidos.”

“Como jóvenes con acceso a la tecnología vemos mucha subversión en las redes sociales de Internet sobre este asunto pero para creer algo primero hay que vivirlo y no podemos basarnos en criterios de otros. Los que hemos visto aquí es a una Revolución que ha demostrado su democracia. No le hallo fundamento básico a esas difamaciones. Nuestro país no será perfecto pero sí es una gran sociedad”, señala este joven veinteañero.

Por su parte, Kenia Vives Rodríguez opina que “esta es una experiencia que me ha aportado muchos conocimientos acerca de los procesos democráticos en Cuba y he podido comprobar la participación del pueblo. Me siento muy feliz y honrada de llevar esta importante tarea, por lo que representa en este momento”.

A estos criterios se suma el de Doraine Linares Jiménez, también estudiante de Derecho y presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la UC.

“Soy la coordinadora de los colaboradores con el proceso electoral, y hay que decir que también tenemos muchachos en los municipios. Esto es algo muy bueno para nosotros, pues vinculamos la preparación que recibimos con las clases teóricas que nos imparten en las aulas.

“Creo que el hecho de que estudiantes universitarios y de la Enseñanza Media participen en un proceso como este es una muestra de democracia, y eso lo tenemos que hacer saber en todos los lugares.

“Hemos visto cómo en los medios internacionales de comunicación no sólo se existen campañas contra Cuba sino contra otros países de América Latina para desmontar los gobiernos de izquierda. Mientras tanto, nosotros les mostramos que aquí, desde los más pequeños —que cuidan las urnas— hasta los jóvenes y los mayores formamos parte de un proceso democrático en el cual se eligen a las personas que nos representarán en los distintos niveles de Gobierno.

“Estos son las primeros comicios generales sin la presencia física del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, y es el momento de demostrar que no defraudemos lo que hasta hoy hemos logrado”, dijo la dirigente estudiantil.

El quehacer de estos colaboradores es una muestra de que en Camagüey la juventud está presente donde y cuando hace falta. (Texto y foto: Yamylé Fernández Rodríguez/APPP Camagüey).