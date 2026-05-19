Utilizan energía solar para el abasto de agua en Holguín

Holguín, 19 may.- El sistema de Recursos Hidráulicos en la provincia de Holguín utiliza la energía solar para el abasto de agua en comunidades rurales y de difícil acceso, como parte del programa de cambio de matriz energética en el oriental territorio.

Juan Mario Echavarría Hernández, delegado del sector, refirió a la ACN que los emplazamientos superan los 100 en la provincia, distribuidos en 11 de los 14 municipios, donde se incorporan nuevos clientes a los sistemas de acueducto y alcantarillado.

El directivo explicó que la estrategia abarca localidades tradicionalmente afectadas por la sequía, donde se estudia también la factibilidad para la perforación de pozos y permite la accesibilidad al servicio independientemente de la generación eléctrica.

Puntualizó que la instalación incluye la creación de condiciones de infraestructura encaminada a garantizar el funcionamiento de los equipos, así como acciones de capacitación a operadores y directivos del sector, con el propósito de lograr un aprovechamiento óptimo de este recurso.

Entre los municipios están Gibara, Báguano, Rafael Freyre, Cueto y la ciudad cabecera, y los habitantes favorecidos superan los 57 mil, una de las estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida que continúa extendiéndose en medio de las actuales condiciones económicas y tecnológicas.

El cambio de matriz energética en Recursos Hidráulicos se extiende también a las provincias de Pinar del Río, Cienfuegos y Las Tunas, y tiene entre sus objetivos el ahorro de costos de mantenimiento, la estabilidad en el bombeo de agua, la reducción en el uso de combustibles fósiles y la sustitución de más de tres mil componentes, equivalentes al 37 por ciento de la capacidad instalada.

Holguín cuenta con paneles solares en instituciones de sectores como la educación, la salud, la industria y objetivos vitales, pese al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba y las recientes disposiciones que prohiben el acceso al combustible. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)