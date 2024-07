Unos gemelos que no comparten cumpleaños ni año de nacimiento

New Jersey, 21 jul.- Una familia de Nueva Jersey le dio la bienvenida a gemelos que nacieron no solo en días diferentes, sino en años diferentes. Alrededor de las 6 a.m. en la víspera de Año Nuevo, Eve Humphrey se despertó y le dijo a su esposo: “Feliz cumpleaños, se me acaba de romper la fuente”.

Aunque la fecha prevista para el parto de su esposa no era hasta el 26 de enero, Billy Humphrey dijo que esperaba un regalo de cumpleaños perfecto: que sus gemelos nacieran el mismo día que él.

Los futuros padres se reunieron con la Dra. Melissa Yurkanin y el equipo de parto en el Hospital Virtua Voorhees.

“De hecho, bromeamos cuando entré en la habitación y dije: ‘Oh, ¿no sería gracioso si tuvieras dos bebés en dos días distintos, tal vez en dos años distintos'”, dijo Yurkanin.

Y eso es exactamente lo que pasó. A las 11:48 p.m. del día 31, Eve dio a luz al primer bebé, Ezra, cuya fecha de nacimiento oficial es el 31 de diciembre de 2023.

“Teníamos 12 minutos para intentar sacar al otro”, dijo Billy Humphrey, quien disfrutaba de la posibilidad de compartir su propio cumpleaños con sus hijos gemelos.

Pero el reloj de 2023 avanzaba y el 2024 se acercaba rápidamente.

Mientras Yurkanin y las enfermeras contaban hasta 10 para controlar la respiración y las contracciones de Eve, “se podía escuchar a la gente fuera de la habitación contando y gritando feliz Año Nuevo mientras ella estaba entre el bebé A y B”, dijo Yurkanin.

Luego, 28 minutos después de 2024, Eva dio a luz a Ezequiel, nacido exactamente 40 minutos después de su hermano gemelo.

Eve y Billy Humphrey sosteniendo a sus hijos gemelos recién nacidos en el Hospital Vitura Voorhees. Foto: Virtua Health

Los gemelos representan aproximadamente el 3% de los nacidos vivos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y Yurkanin dijo que las probabilidades de que nazcan gemelos en días diferentes es un fenómeno poco común.

“Diré que en mi tiempo de práctica nunca he tenido gemelos nacidos ni siquiera en dos días distintos, y mucho menos en dos años distintos”, dijo Yurkanin a CNN.

Billy imagina que este nacimiento único traerá alegría entre los hermanos gemelos en los años venideros. “Definitivamente estoy pensando que harán bromas al respecto”, dijo.

El nacimiento de los gemelos fue una continuación de las celebraciones en la familia Humphrey. Los padres celebraron su aniversario a principios de diciembre, junto con el cumpleaños de Eva, y su hijo de tres años, Hezekiah, cumple el tres de enero.

“Tengo tres hijos y ahora todos celebramos cumpleaños cerca unos de otros”, dijo Billy a CNN.

“Obviamente, mi cumpleaños pasa a un segundo plano en este momento”, continuó. “Al menos me puedo aferrar al Día del Padre”.

Cuando sus hijos crezcan, planea hacer viajes entre padre e hijos en esta época del año para celebrar todos sus cumpleaños.

“Solo nosotros cuatro, eso le dará a mamá un descanso para relajarse en casa”, dijo Billy.

Ezra y Ezekiel hicieron historia en el Hospital Virtua Voorhees y superaron las probabilidades, y las posibilidades de que Eve y Billy lo vuelvan a hacer son aún menores.

“Esto es todo para nosotros, no queremos tener más [hijos]”, se rió Billy.

“Ambos estamos emocionados de tener tres niños sanos”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)