Una cepa contagiosa de hantavirus podría permanecer oculta en el organismo durante años

Moscú, 19 may.- El virus Andes, una cepa contagiosa de hantavirus endémica de América del Sur —especialmente en Argentina y Chile—, podría permanecer en el semen de un hombre infectado durante años, lo que abre la posibilidad de que se transmita sexualmente incluso después de la recuperación completa del paciente, informó este viernes The New York Post.

En un estudio publicado en la revista Viruses, investigadores del Laboratorio Spiez (Suiza) analizaron el caso de un hombre de 55 años que contrajo el virus Andes hace seis años. La cepa había desaparecido por completo de su sangre, orina y vías respiratorias, pero seguía presente en su semen.

A partir de este descubrimiento, los autores de la investigación concluyeron que «el virus Andes tiene potencial de transmisión sexual», ya que, en el caso analizado, el agente viral podría haberse transmitido hasta 71 meses después de la infección. No obstante, aclararon que hasta ahora nunca se ha documentado un caso de contagio por esta vía.

En ese contexto, los especialistas explicaron que los testículos actúan como un «refugio seguro» para al menos 27 enfermedades infecciosas, porque el sistema inmune no ataca a los espermatozoides necesarios para la reproducción. Esto permite que virus como el hantavirus, el ébola o el zika permanezcan ocultos en el tracto reproductor masculino.

Debido a esta situación, se recomienda que los varones recuperados de esta cepa sigan protocolos similares a los del ébola de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como usar preservativos y abstenerse de relaciones sexuales hasta confirmar que el virus ya no está presente.

Este hallazgo cobra relevancia ante el reciente brote de hantavirus Andes en el crucero MV Hondius, que ha causado tres muertes. El virus se transmite principalmente por roedores, pero en raras ocasiones puede pasar de persona a persona. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)