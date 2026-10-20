Tres equipos comparten la cima oriental del béisbol cubano

La Habana, 20 oct.- Ciego de Ávila y Granma aprovecharon este lunes el tropiezo de Santiago de Cuba para comprimir la lucha por el liderazgo de la Zona Oriental y compartir la cima de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Los Tigres avileños superaron 7-2 a los Leñadores de Las Tunas, mientras los Alazanes granmenses aplastaron 10-1 a los Cachorros de Holguín y las Avispas santiagueras cayeron 6-11 ante los Indios de Guantánamo, resultados que dejaron a los tres primeros igualados con ocho victorias y cinco derrotas.

En el estadio José Ramón Cepero, Kendry Machado sostuvo desde el montículo las aspiraciones de los anfitriones al trabajar siete entradas y un tercio como relevista, con una carrera permitida, en tanto los tuneros encontraron sus dos anotaciones mediante cuadrangulares de Yudier Rondón y Roberto Baldoquín.

La ofensiva granmense encontró en César García un respaldo decisivo, pues el lanzador completó cinco episodios sin permitir carreras y recibió el apoyo de una batería que conectó 11 imparables en el estadio Mártires de Barbados, antes de que Alexei Ricardo cerrara el choque con una anotación permitida y se apuntara el salvamento.

Guantánamo, por su parte, inclinó temprano el duelo frente a Santiago de Cuba con un racimo de seis carreras en el primer capítulo, ventaja que encaminó el triunfo de los Indios, con Joel Tejeda como vencedor, Enyer Fernández en función de relevista para asegurar el salvamento y Osvaldo Acuña como derrotado.

Los Gallos de Sancti Spíritus, con balance de siete éxitos y cinco fracasos, permanecen al acecho después de que la lluvia sellara su encuentro ante Camagüey cuando vencían 2-1, una definición que podría modificar el panorama inmediato de la llave.

Holguín y Las Tunas ocupan los puestos siguientes con seis triunfos y siete derrotas, mientras Camagüey suma cuatro victorias y ocho reveses y Guantánamo presenta cuatro éxitos y nueve fracasos.

En el Occidente, donde las afectaciones meteorológicas y logísticas redujeron la actividad a un solo partido, Cienfuegos venció 8-7 a Matanzas en un choque de ofensivas que incluyó un cuadrangular con las bases llenas de Adrián Pérez para los Cocodrilos, aunque el batazo no bastó para evitar la derrota.

Pinar del Río conserva el primer puesto occidental con balance de 10-2, seguido por Matanzas (7-6), Cienfuegos (6-5), Industriales y Mayabeque (5-5), Artemisa y Villa Clara (5-7) y La Isla (2-8).

Los problemas de transportación desde la Isla de la Juventud impidieron la celebración de los partidos previstos para los Piratas ante Artemisa y de Industriales frente a Pinar del Río, mientras la lluvia obligó a posponer el compromiso entre Mayabeque y Villa Clara en el estadio Augusto César Sandino.

Los equipos afectados tienen prevista una doble cartelera mañana, a siete entradas, si las condiciones permiten recuperar parte del calendario y mantener en movimiento una temporada que empieza a estrechar las diferencias en ambas zonas. (Tomado de Prensa Latina)