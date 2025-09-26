Santa Cruz del Sur, 26 sep.- Los trabajadores de la emisora Radio Santa Cruz rubricaron un documento en la mañana de este jueves para expresar su solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, amenazada de agresión por el Gobierno de Estados Unidos. Donald Trump repite una nueva mentira para buscar que sea creíble por la opinión pública mundial.

El Presidente Nicolás Maduro Moros nunca apoyará cartel alguno. Su pueblo conoce las verdaderas intenciones del imperialismo yanqui, por eso se prepara con la ayuda de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para defender la tierra que jamás volverá a ser dominada por potencia extranjera. Señaló Yunior Hierrezuelo Martínez, director de la cincuentenaria planta comunitaria.

La locutora Yanetsi Matamoros al dirigirse a su colectivo, declaró que el Gobierno revolucionario de Cuba denuncia la escalada de acciones por la parte estadounidense con el fin de justificar la invasión que tanto ansía para apoderarse de los abundantes recursos naturales venezolanos, sobre todo del petróleo y del oro.

El despliegue de fuerzas militares yanquis por el mar Caribe es una total provocación en esa área declarada zona de paz, destacó la fémina. De hacerse realidad las pretensiones del adversario, no cabe duda de que las mujeres y hombres de la República Bolivariana de Venezuela con Nicolás Maduro Moros al frente defenderán la independencia a cualquier precio, aseveró Matamoros.