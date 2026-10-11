Termoeléctrica de Nuevitas sin afectaciones tras avería en línea 220 kV

Camagüey, 11 oct.- La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, ubicada en el norteño municipio de Nuevitas, mantiene la unidad seis en servicio, aportando al sistema eléctrico nacional (SEN) entre 70 y 72 megavatios, y no sufrió afectaciones tras la caída parcial en la región oriental del país provocada por el disparo de la línea de 220 kilovoltios (kV) Nuevitas-Las Tunas.

Jorge Luis Maceira Esteva, director general de esta empresa, aseguró vía telefónica a la Agencia Cubana de Noticias que el bloque no se disparó a causa del incidente del mediodía de hoy, y presenta una operación estable.

Abundó además que disponen de los insumos necesarios en la generación, combustible, agua, entre otros, y los trabajadores permanecen en sus puestos de labor, en la presente jornada histórica, cuando Cuba conmemora el inicio de las luchas por la independencia, en 1868, a cuya gesta rinde homenaje el nombre de la termoeléctrica, 10 de Octubre.

Por la citada línea de transmisión de 220 kV sale la potencia de las unidades de la central local, a través de dos caminos, uno hacia la parte oriental, por el municipio de Guáimaro, y otro que llega a la ciudad agramontina, en la zona conocida como Cabeza de Vaca, y esta última enlaza con el occidente.

A las 12:46 p.m de este sábado la Unión Eléctrica informó sobre el disparo de la línea 220kV Nuevitas-Las Tunas, la cual trajo consigo una desconexión parcial del SEN en la zona oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo. (Por Jorge Luis Moreira Massagué | Foto: Rodolfo Blanco Cué) (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)