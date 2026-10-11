Argentina: comunistas de La Paternal funden a Fidel y Maradona en un mural

Buenos Aires, 11 oct.- En la calle Dickman 1361, cerca del estadio de Argentinos Juniors, un enorme mural funde hoy las figuras del líder revolucionario Fidel Castro y el astro futbolístico Diego Armando Maradona, dos figuras de gran simbolismo a escala internacional.

El proyecto es una iniciativa de la sección La Paternal del Partido Comunista Argentino (PCA) en homenaje al centenario del natalicio de Fidel, uno más de los que se han pintado en varias ciudades del país.

“Fidel y Maradona son dos emblemas de la resistencia, personalidades queridas y admiradas no solo en Argentina, sino en muchos países, a uno por haber sido un consagrado y solidario líder revolucionario, y el otro un futbolista excepcional que abrazó las causas justas”, dijo Gonzalo Mir a Prensa Latina.

“Por eso decidimos hacer este mural dedicándolo a dos figuras que también se fundieron en estrecha amistad”, agregó el joven responsable político del PC La Paternal, una barriada en cuyo club Maradona inició su brillante carrera deportiva y donde es amado por todos.

La inauguración este sábado de la obra, elaborada por César Fernández con el apoyo de miembros del PC La Paternal, se convirtió en un festival popular en el cual familias con sus hijos y vecinos, además de miembros de la barrabrava de Argentinos Juniors compartieron con la música de artistas locales.

Las cuatro hermanas de Maradona: Rita, Ana, María y Claudia estuvieron presente, así como dos sobrinos del “D1es”, quienes aportaron a la significancia de la iniciativa.

Claudia, la más joven quien viajó a Cuba cuando el astro futbolista estuvo en La Habana por primera vez en 1987 a recibir el Premio al Mejor Deportista Latinoamericano que otorga Prensa Latina, calificó de “muy hermoso este proyecto que une a Fidel y a mi hermano; ellos se quisieron mucho”, expresó.

Ella y su hermana Rita compartieron con Prensa Latina anécdotas sobre cuánto Maradona admiró al líder revolucionario, y Claudia en particular describió vivencias sobre su estancia en Cuba y la atención esmerada que les brindó Fidel a su familia mientras estuvieron en la isla.

“Este homenaje es también una muestra de agradecimiento a Cuba por toda su solidaridad”, recalcó Mir.

En la inauguración se destacó que a lo largo de décadas, el gobierno cubano brindó ayuda humanitaria y cooperación médica, a pesar de limitaciones económicas, sobre la base de la solidaridad con los pueblos y el internacionalismo de la clase trabajadora.

Desde la primera misión médica en 1963 en Argelia, más de 600 mil profesionales sanitarios cubanos han prestado servicios en 165 países, entre las más relevantes sobresalen el contingente especializado en desastres y epidemias, como el brote de Ébola en África y la pandemia de COVID-19.

A eso se suman las cirugías oftalmológicas gratuitas, y el método de alfabetización que ha enseñado a leer y escribir a millones de personas en el mundo.

En 2000, Maradona sufrió una crisis cardíaca crítica por su adicción a las drogas. Varias clínicas le cerraron las puertas, y países como Estados Unidos le negaron el acceso. “En cambio, Fidel Castro le tendió la mano solidaria, ofreciéndole residencia y tratamiento médico en Cuba”, se destacó.

El propio Diego declaró en múltiples ocasiones que Fidel le salvó la vida. Solían reunirse por las mañanas para dialogar sobre deporte, historia y política, forjando un vínculo que se mantuvo durante la vida de ambos.

“Por eso, a 100 años del nacimiento de Fidel y en el barrio de La Paternal, el PC quiso resignificar esa solidaridad reuniéndolos en un mural”, enfatizó Mir. (Tomado de Prensa Latina)