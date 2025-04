Rusia, una potencia global en telecomunicaciones que ofrece su ‘know how’ a Cuba

La creación de una constelación de satélites de internet, un análogo al Starlink estadounidense, será una nueva etapa contemplada por las autoridades rusas para garantizar el acceso a internet de alta velocidad y a bajo costo, no solo en todo el territorio nacional, incluido el Ártico, sino en los demás países de la Unión Económica Euroasiática. Siendo una potencia en telecomunicaciones, Moscú también ofrece sus know how a Cuba, subraya el periodista Víctor Ternovsky en una nueva entrega de Cuadernos de un moscovita, una colaboración entre Cubadebate y SputnikMundo.

Quedarse sin internet en Rusia es muy poco común: esta es prácticamente omnipresente. La red está disponible hasta en el subterráneo. En ciudades como Moscú o San Petersburgo, los pasajeros pueden acceder gratis a la red. Lo mismo pasa en el transporte público terrestre. Para acceder, solo hace falta confirmar la identidad al registrarse con el número de teléfono.

También es gratis en una inmensa cantidad de lugares, entre ellos bibliotecas, parques, museos, cines, residencias estudiantiles o paradas del transporte público. Ya son casi 30.000 los puntos de acceso a internet gratito instalados en la capital rusa por sus autoridades. Otro hecho impresionante es su velocidad, suficiente no solo para chatear en las redes, sino hasta para ver videos en ‘streaming’ de alta calidad.

Pero, aunque no hubiera internet gratuito, las tarifas para el usuario son más que accesibles. Por ejemplo, uno de los proveedores de telefonía móvil más populares en Rusia ofrece 50 gigabytes más 100 minutos de llamadas a un precio de menos de 9 dólares al mes, sin límites para ciertas redes y servicios de mensajería. De hecho, el gigante euroasiático forma parte de los países con Internet más barato, fruto del continuo desarrollo de la infraestructura del sector y la competencia entre los proveedores.

En Rusia hay más de 130 millones de usuarios de la red, es decir, casi el 90% de la población, según dio a conocer recientemente el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, al adelantar los planes para “seguir adelante”. Entre ellos, la creación de una constelación de satélites para proveer internet, es decir, un análogo ruso al Starlink estadounidense.

Para el año 2027, Rusia colocaría unos 300 aparatos satelitales a baja órbita, que llevarán el internet hasta las zonas más inaccesibles, adonde no llega la fibra óptica de las empresas que suministran la red. La cantidad de satélites se acercaría a los 400 para 2030. El objetivo es garantizar el acceso a internet de alta velocidad y a bajo costo, no solo en territorio nacional, incluido el Ártico ruso, sino en los demás países de la Unión Económica Euroasiática, integrada también por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.

Habría que señalar que un sistema propio de acceso a internet por satélite es, además, una cuestión de seguridad nacional. No en vano, países como Rusia, China, India e Irán no dieron luz verde al funcionamiento en sus territorios de Starlink, algo que se debe, en particular, a los vínculos de la empresa con el Pentágono, el riesgo de la fuga de datos y de la desconexión en función de los intereses estadounidenses.

La sustitución de importaciones en el ámbito de las tecnologías de la información responde a la misma lógica. A partir del año en curso, las estatales rusas tienen la obligación de usar ‘software’ nacional, desde sistemas operativos hasta programas antivirus, dado que las soluciones ‘made in Russia’ sí las hay, y muchas. En los últimos años, el sector ha crecido a un ritmo de más del doble de rápido que el promedio mundial. Se estima que, para 2030, la soberanía tecnológica en el sector se acerque al 100%.

Echando una mirada atrás, el camino recorrido parece increíble. A principios de los años 2000, fueron pocos los que podían acceder a la red. Hoy, Rusia cuenta con compañías de internet que llegan a hacerle competencia a los gigantes occidentales. Por ejemplo, la rusa Yandex, fundada en 1997, ya es el segundo buscador más popular del mundo, solo por detrás de Google, así como uno de los líderes globales en el desarrollo de inteligencia artificial, entre otros avances.

Cabe señalar, en este contexto, que las compañías de telecomunicaciones rusas tienen interés por acceder al mercado cubano. Sus representantes formaron parte de la comitiva encabezada por el vice primer ministro de la nación euroasiática, Dmitri Chernishenko, que visitó la isla caribeña este mes de abril. Entre otras soluciones, ofrecieron su tecnología de inteligencia artificial para su aplicación en los servicios electrónicos gubernamentales de Cuba.

Además, alumnos cubanos de entre 14 y 18 años están invitados a participar en la Olimpiada Internacional de Tecnologías de la Información, convocada por Rusia para jóvenes de todo el mundo. Hasta el 18 de abril se pueden inscribir a este certamen (https://goit.space/ESP/index.html) enfocado en temas como “seguridad informática, lógica matemática, fundamentos iniciales de algoritmos y programación, análisis de datos, procesamiento de textos y construcción de modelos simples basados en inteligencia artificial”, según los organizadores. (Tomado de Cubadebate)