Filial pesquera de Episur lidera capturas en Camagüey pese a limitaciones de combustible

Nuevitas, Camagüey, 15 nov.- Al evaluar los resultados correspondientes al cierre del mes de octubre en su Consejo de Dirección, la Empresa Filial Pesquera Industrial de este municipio costero ratificó su liderazgo al posicionarse como la unidad de su tipo con mayor volumen de captura en la provincia de Camagüey.

Nelson Toledo Cabrera, director de la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur (Episur), destacó que este desempeño se alcanza a pesar del déficit de diésel que enfrenta el sector —agudizado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense—, gracias a las alianzas estratégicas establecidas con los diferentes actores económicos del territorio.

Durante el análisis, se precisó que la entidad nuevitera pronostica cerrar el plan de captura del año 2026 por encima del 80 por ciento, tanto en especies de escama como en los rubros destinados a la exportación. De concretarse estas cifras, la filial lograría crecer en relación con los volúmenes obtenidos en la etapa precedente.

Toledo Cabrera subrayó además que, entre los principales retos de la entidad para el próximo período, figura la correcta implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, un proceso decisivo del cual saldrá fortalecida la Empresa Estatal Socialista. (Con información y foto de Radio Nuevitas)