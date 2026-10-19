Nuevas aplicaciones terapéuticas del fármaco cubano Surfacen

La Habana, 19 oct.- Más de 30 años después de su obtención por un equipo de especialistas del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (Censa), y de emplearse en unidades de cuidados intensivos neonatales para tratar el distrés respiratorio, el producto cubano Surfacen amplía sus potencialidades terapéuticas en asma bronquial y otras enfermedades respiratorias.

Así lo demuestran los resultados de un proyecto encabezado por la doctora en Ciencias Farmacéuticas Odalys Blanco Hidalgo, Investigadora Titular del Censa, en alianza con la Universidad Complutense de Madrid, líderes en investigaciones biofísicas y farmacéuticas de los surfactantes pulmonares a nivel internacional.

Titulado Estudios biofísicos y farmacológicos de Surfacen: potencialidades terapéuticas en enfermedades por daño pulmonar e inflamación, el trabajo mereció el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 2025 y contó con la colaboración de diferentes instituciones cubanas.

Consultada por Granma, la doctora Blanco Hidalgo explicó que se trata de un fármaco de origen natural obtenido a partir del lavado broncoalveolar de origen porcino, cuyo empleo a lo largo de más de tres décadas contribuyó de manera significativa a reducir la mortalidad infantil en recién nacidos prematuros, que, al no tener la suficiente madurez en los pulmones, estaban impedidos de producir el surfactante pulmonar endógeno requerido para la respiración.

«Nuestra investigación estuvo centrada en una primera fase en hacer una caracterización biofísica completa del producto, con la finalidad de lograr una formulación mejorada del surfactante y hacerlo más resistente a los procesos inflamatorios que lo degradan», comentó.

Según detalló la Investigadora Titular del Censa, este proceso fue evaluado en su totalidad en laboratorios de la Universidad Complutense de Madrid con altos estándares de reconocimiento mundial en esa temática.

Relata que, el segundo gran resultado del proyecto, actualmente en fase de introducción parcial, consistió en valorar que implicación podía tener el Surfacen en el asma bronquial. «Hicimos una innovación que nos posibilitó aplicarlo para esta enfermedad por vía inhalatoria, es decir de forma no invasiva», agregó.

Para ello, resaltó, trabajaron con especialistas del Centro de Biopreparados (BioCen), entidad con amplia experiencia en alergias y modelos de asma. «Disponen de un modelo muy bien establecido y nosotros evaluamos el Surfacen en ese modelo, con la novedad, por primera vez, de utilizarlo por vía inhalatoria», reconoció.

Como indica la doctora Odalys Blanco, los resultados corroboraron el efecto broncodilatador y antinflamatorio del fármaco, demostrando su potencialidad terapéutica contra el asma.

COMENZAR EL ENSAYO CLÍNICO

A partir de lo enunciado y luego de comprobar la inocuidad y seguridad del producto por vía inhalatoria, solicitamos el autorizo de registro al Centro para el Control de Equipos, Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), con la finalidad de iniciar un ensayo clínico, aseveró.

«El ensayo clínico comenzó con pacientes de edad pediátrica en el síndrome obstructivo bronquial, que abarca asma y bronquiolitis, en el hospital pediátrico de Centro Habana y, más reciente, en el Juan Manuel Márquez, coordinado por la doctora Berta Lidia Acevedo Castro», explicó.

La tercera parte de las investigaciones que condujeron al Premio de la ACC abarcó el uso combinado del Surfacen con otros fármacos, en particular antibióticos y un inhibidor de proteasas, desarrollado en el Centro de Estudios de Proteínas de la Facultad de Biología.

Para ambas combinaciones pudimos verificar que aumenta el efecto terapéutico, sin provocar ningún tipo de interferencia con las propiedades farmacológicas y biofísicas de cada uno, recalcó.

La doctora Odalys Blanco destacó que detrás de estos resultados, hay un trabajo colectivo de suma consagración y entrega, donde el aporte de cada uno de los participantes, desde el investigador hasta el técnico, resultó decisivo.

«El Premio Academia de Ciencias 2025 llega en un momento en que el Surfacen, con todas estas investigaciones preclínicas, se posiciona al mismo nivel del reducido grupo de surfactantes pulmonares de uso humano existentes en el mundo. A pesar de las adversidades, seguiremos adelante en el empeño de ampliar sus funciones terapéuticas», afirmó.

EN CONTEXTO

-En 2007, el Surfacen recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por la originalidad en su tecnología de producción.

-Ostenta, también, el Premio a la Creatividad y la Innovación Tecnológica, otorgado por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. (Tomado de Granma)