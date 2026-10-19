Cooperativas campesinas camagüeyanas analizan nuevas transformaciones económicas y retos productivos

Minas, Camagüey, 19 oct.- Las cooperativas del municipio de Minas desarrollan por estos días sus asambleas de asociados, espacios en los que se analizan diversos temas relacionados con las transformaciones económicas del país, entre ellos la nueva Ley de la Tierra, recientemente aprobada.

Los encuentros, convocados con este propósito y en los que participan representantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la Delegación de la Agricultura y de la Comisión Alimentaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, han propiciado importantes intercambios sobre el alcance de esta normativa y sus implicaciones para el sector campesino.

Durante las reuniones se orienta a los productores acerca de las posibilidades que ofrece el nuevo documento, así como de las oportunidades para impulsar las inversiones, fortalecer las bases productivas y contribuir al incremento de la producción de alimentos. En este escenario, se destaca el papel de las cooperativas en el establecimiento de encadenamientos productivos que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles y facilitar el acceso a insumos y combustibles para las actividades agrícolas.

La Cooperativa de Créditos y Servicios 17 de Mayo fue una de las entidades que recientemente celebró su asamblea de asociados. El encuentro contó con la presencia de un funcionario del Departamento Agroalimentario de la Intendencia Municipal y estuvo presidido por Jorge Luis Olivera Meneses, presidente de la base productiva.

Como parte de los temas abordados, se insistió en la responsabilidad de las juntas directivas en la preparación de los asociados y en el fortalecimiento de la gestión económica y administrativa de las cooperativas. Estos elementos resultan fundamentales para que los campesinos conozcan las disposiciones de la nueva normativa y puedan actuar conforme a sus procedimientos y oportunidades.

Asimismo, la asamblea permitió evaluar los planes productivos, la contratación correspondiente al año 2027 y el comportamiento de la entrega de leche a la industria, un asunto prioritario para el sector agropecuario del territorio.

La producción y entrega de leche constituyen aspectos esenciales para garantizar el abastecimiento de este alimento a la población y a las instituciones que lo requieren. Por ello, resulta necesario examinar las causas de los incumplimientos, fortalecer la responsabilidad de los productores y perfeccionar los mecanismos de contratación, recogida y comercialización.

En un contexto marcado por la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos, las asambleas de asociados representan una oportunidad para identificar dificultades, proponer soluciones y establecer compromisos concretos. El aprovechamiento de las capacidades productivas, la utilización eficiente de los recursos y una mayor articulación entre las cooperativas y las entidades vinculadas al sector agropecuario son factores decisivos para avanzar hacia mejores resultados.

Los debates que tienen lugar en las bases productivas de Minas reafirman la importancia de acompañar las transformaciones económicas con una preparación adecuada de los campesinos y una gestión que responda a las necesidades del territorio.

El reto está en convertir los acuerdos y las posibilidades identificadas en resultados concretos, con un mayor aporte a la producción de alimentos y al cumplimiento de los compromisos establecidos con la población. (Texto y Foto: La Voz del Bayatabo) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)