Nuestra América está en peligro, denuncia canciller cubano

La Habana, 30 ene.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció en La Habana los peligros que corre “Nuestra América” por la doctrina belicista del gobierno de Estados Unidos, justamente a 12 años de la declaración de la región como Zona de Paz.

En X, el titular de exteriores de la isla, recordó cuando durante la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), 33 mandatarios reunidos en esta capital firmaron la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

“Hoy, la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América están en peligro”, aseguró el jefe de la diplomacia cubana en la red social, y denunció que las causas están en la doctrina belicista de la administración instalada en la Casa Blanca de imponer «la paz a través de la fuerza».

En ese sentido, Rodríguez, destacó el ”marcado interés en revivir la desprestigiada Doctrina Monroe”, por parte del gobierno de EEUU.

El máximo representante de la diplomacia de la nación caribeña señaló que en el escenario actual, violentado por las ansias de dominación imperialista, “urge rescatar la firme voluntad de todos los miembros de Celac, expresada en aquella Proclama”.

El 29 de enero de 2014, el entonces presidente de Cuba, Raúl Castro, dio a conocer la rúbrica del acuerdo que comprometió a los Gobiernos y pueblos con la búsqueda de una solución pacífica de las controversias, y a desterrar el empleo o la amenaza de la fuerza en la región.

El instrumento estableció la obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado, así como respetar los principios de soberanía nacional, igualdad y libre determinación.

Asimismo, fijó el compromiso a respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones, también resaltan en esta jornada diversos medios bajo el titular de “Defender nuestra Zona de Paz”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)