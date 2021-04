Naykel Cruz asegura primer triunfo a Matanzas ante Grama en final beisbolera

Sancti Spíritus, 1ro abr.- A pura velocidad, con envíos sostenidos por encima de las 90 millas, el joven zurdo Naykel Cruz certificó este miércoles el primer triunfo del monarca exponente Matanzas, por 3-1 ante Granma, en la gran final de la LX Serie Nacional de Béisbol.

Eso ha sido lo mejor que me ha pasado ahora mismo. El equipo confiaba en mí, tenía bien rápida la velocidad y estuve muy controlado, me cuidé de todos los bateadores y esos fueron los factores que me permitieron obtener el triunfo, comentó el joven de 21 años en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

Naykel destacó que, a pesar de las dos derrotas de los Cocodrilos en los dos partidos iniciales, nunca se sintió presionado.

“Yo me preparé muy bien porque quería llegar a la gran final y apoyar al equipo. No me presioné, sino todo lo contrario, lo que hice fue enfocarme bien desde el box, para hacer buenos envíos y poder demostrar que hay talento y calidad en el pitcheo de Matanzas”, acotó.

En el partido del pasado lunes, Naykel entró de relevo en el sexto capítulo con bases llenas. Y después de sacar out a Roel Santos y Osvaldo Abreu, permitió doblete de Raico Santos que empató el juego 5-5.

La víspera llegó al box en el tercer acto y también con los ángulos congestionados. Y su primer “rival” era precisamente Raico… y lo dominó, para detrás sacar out a Carlos Benítez.

“Desde que estaba calentando en el bullpen sabía que me podría enfrentar a Raico. Mi estrategia fue dar el mayor esfuerzo en cada envío e ir preparándolo para que no me esperara ningún lanzamiento; lo trabajé duro por dentro para que no pudiera extender los brazos, ya que es muy buen bateador”, explicó Naykel a la ACN.

El joven zurdo matancero comentó también su excelente “comunicación” con el también talentoso receptor Andrys Pérez.

“Desde niños, en categoría inferiores, hemos estado juntos como pícher y cátcher en muchísimas oportunidades. Nosotros nos entendemos y consolidamos el pensamiento técnico-táctico en el juego para enfrentar cada inning”.

Sobre lo que le falta por mejorar dada su juventud, Naykel fue categórico: “los profesores Lázaro Garro y Jesús Salgado me han ayudado bastante en el trabajo con los lanzamientos de rompimiento, ya que me dicen que tengo buena recta, pesada, pero debo seguir tirándolos juego a juego para coger más confianza”, finalizó. (ACN)