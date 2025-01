La contaminación en la antigua Roma provocó una disminución en el coeficiente intelectual

La contaminación del aire en el antiguo Imperio Romano pudo causar daños neurológicos en gran parte de la población de Europa.

En la época dorada del Imperio romano, la contaminación por plomo se expandió a niveles verdaderamente alarmantes. Investigadores han vinculado esta exposición a daños neurológicos generalizados en Europa y otros territorios bajo control romano. Según estudios recientes, esta contaminación pudo haber reducido el coeficiente intelectual promedio de la población, dejando un impacto duradero en la salud y el desarrollo cognitivo de los habitantes de la antigua Roma.

La era de la contaminación en la antigua Roma

Científicos del Desert Research Institute (DRI) utilizaron núcleos de hielo del Ártico para reconstruir la contaminación atmosférica por plomo entre el 500 a. C. y el 600 d. C. La investigación abarca desde el ascenso de la República romana hasta la caída del Imperio. Sin embargo, los niveles más altos de contaminación se detectaron durante los aproximadamente 200 años de la Pax Romana, un periodo de relativa estabilidad y expansión imperial.

Las burbujas de gas atrapadas en los núcleos de hielo ofrecen un registro único de la composición atmosférica de épocas pasadas. Entre los contaminantes identificados, el plomo destaca como un marcador clave de la actividad minera e industrial.

Los datos documentados por los cientificos revelaron que la contaminación atmosférica por plomo tóxico aumentó drásticamente entre el 100 a. C. y el 200 d. C., coincidiendo con el auge de la minería y fundición en el Imperio. El incremento refleja la explotación intensiva de galena, un mineral rico en plomo, que era utilizado principalmente para la extracción de plata. Por cada onza de plata obtenida, miles de onzas de plomo eran liberadas a la atmósfera.

El estudio también señala que la contaminación en la antigua Roma disminuyó en el siglo I a. C., coincidiendo con la crisis republicana. Sin embargo, volvió a aumentar alrededor del año 15 a. C., tras el ascenso del Imperio. Los niveles de contaminantes se mantuvieron altos hasta la plaga de Antonino, entre los años 165 y 180 d. C., y no fue superada en magnitud hasta principios del segundo milenio. Estiman que durante los 200 años de máximo esplendor del Imperio romano, se liberaron más de 500 kilotones de plomo a la atmósfera.

Efectos del plomo en la salud

La investigación ha vinculado la exposición al plomo con una amplia gama de problemas de salud. En términos neurológicos, los niveles elevados de este metal pudieron haber reducido el coeficiente intelectual promedio de la población en al menos 2 a 3 puntos. Este deterioro cognitivo habría afectado tanto a niños como a adultos, comprometiendo el desarrollo y las capacidades de la población.

“Se sabe que el plomo tiene una amplia gama de efectos sobre la salud humana, pero decidimos centrarnos en el deterioro cognitivo porque es algo a lo que podemos ponerle un número”, afirma el coautor del estudio Nathan Chellman. “Una reducción del coeficiente intelectual de 2 a 3 puntos no parece mucho, pero cuando se aplica a prácticamente toda la población europea, es algo muy importante”.

En adultos, la exposición al plomo está relacionada con infertilidad, anemia, pérdida de memoria, enfermedades cardiovasculares, cáncer y una respuesta inmunitaria reducida. En los niños, incluso niveles bajos de exposición pueden provocar problemas de concentración, un coeficiente intelectual reducido y un menor éxito académico. (Tomado de National Geographic en Español)