El cable de internet submarino más potente estará listo en 2029

La Habana, 20 oct.- Petal, que se presenta como el cable de fibra óptica submarino más largo y potente, diseñado para extenderse a lo largo de 7000 kilómetros por el Atlántico, se prevé que esté terminado para 2029.

El proyecto pertenece a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram.

El cable conectará Estados Unidos y Francia, permitiendo la transmisión de 1 millón de gigabits por segundo, lo que equivale a enviar 25 000 películas en alta definición.

Según la propia Meta, Petal será el primer sistema de cable submarino comercial en utilizar tecnología de fibra “multinúcleo”. Es decir, fibra con varios núcleos independientes para la transmisión.

Mientras que los hilos de fibra convencionales suelen contener un solo núcleo, cada hilo en Petal incluirá dos, capaces de transportar señales ópticas en direcciones opuestas.

Una característica que permite que un mismo hilo ofrezca el doble de capacidad.

Cada filamento de fibra tiene un grosor comparable al de un cabello humano, con un diámetro de apenas 125 micrómetros. Petal contendrá 24 pares de fibras de doble núcleo —lo que suma un total de 96 núcleos—, lo que le permitirá transportar una cantidad de datos equivalente a la que podrían gestionar 48 pares de fibras convencionales.

El cable está siendo desarrollado y fabricado por la empresa japonesa NEC.

Una vez que entre en funcionamiento, Petal será el primer cable transoceánico en ofrecer una capacidad en el rango de los petabits, el doble que la de los cables submarinos existentes de longitud similar.

Esta capacidad es suficiente para permitir que el 75 % de la población mundial transmita música de forma simultánea.

Los cables submarinos constituyen uno de los elementos más críticos de la infraestructura de Internet, fundamentales para la transmisión de datos en todo el mundo.

Tanto es así que, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, transportan aproximadamente el 99% del tráfico mundial de Internet. (Fuente: ANSA) (Tomado de CubaSí)