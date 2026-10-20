Expresan pioneras de Santa Cruz del Sur respeto por el Himno Nacional: el 20 de octubre, fecha memorable

Santa Cruz del Sur, 20 oct.- Cuando en todo el país se festeja hoy el Día de la Cultura Cubana, jornada en que se conmemora el aniversario 158 de entonarse por primera vez en público el Himno Nacional (conocido antes como La Bayamesa), pioneras que estudian en la escuela primaria José Martí de este territorio expresaron su respeto por el significativo símbolo.

Ana Paula Arias Castillo, señaló, es una fecha memorable. El canto de combate fue y será un llamado a defender la independencia conquistada a través de la lucha armada como lo hicieron los mambises, los jóvenes del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde comandado por Fidel Castro desde la Sierra Maestra.

La letra del patriótico himno indica mantener la unidad para enfrentar al enemigo, sin miedo alguno y con honor revolucionario, como lo hicieron el pionero mártir Panchito González Cueto, José Martí, Ángel de la Guardia, Antonio Maceo, Julio Antonio Mella, Cándido González y muchos otros cubanos, manifestó Melissa María Carbonell Sánchez.

Gaby Moreno Reyes como sus entrevistadas compañeras de quinto grado, refirió, que al entonar el Himno de Bayamo en los matutinos de la institución educativa de la enseñanza primaria, se siente muy comprometida como pionera con el primer deber: el estudio. Opinó de igual manera la pequeña Moncadista de tercer grado, Elienni García Noda.

Conmemorar el Día de la Cultura Cubana constituye una celebración que invita a reflexionar sobre la riqueza y diversidad de la identidad nacional y marca un momento especial para rendir homenaje a las tradiciones, las artes y las expresiones que han forjado el patrimonio de la Isla.