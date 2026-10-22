Mi Costa desde Santa Cruz del Sur: se unen esfuerzos por mejores ecosistemas costeros (+ Fotos y Post)

Santa Cruz del Sur, 22 oct.- Estudiantes de las carreras de Ingeniería Informática, Licenciatura en Cultura Física, Ingeniería Mecánica y Agronomía, junto a miembros de la comunidad y formadores del proyecto Mi Costa, protagonizaron una jornada de saneamiento ambiental en áreas de la carretera hacia La Playa, donde prolifera el mangle, considerado el guardián del litoral.

En el marco de los días de la Protección de la Naturaleza y Mundial de la Alimentación, la actividad tuvo como escenario los tramos cercanos a los ecosistemas costeros, donde los participantes retiraron desechos y limpiaron el entorno para favorecer el desarrollo del manglar, compartió el proyecto en redes sociales.

Durante la jornada, se explicó a los participantes que este ecosistema funciona, además, como refugio de aves y área de reproducción de numerosas especies marinas; y trabaja como la defensa más silenciosa, y a la vez más confiable, frente a los huracanes y el aumento del nivel del mar.

Los formadores de Mi Costa han enfatizado que la restauración de los humedales costeros contribuye a proteger los suelos y las fuentes de agua dulce de la intrusión salina, lo que resulta crucial para las actividades agrícolas y la producción de alimentos en las comunidades del litoral sur, donde Santa Cruz del Sur tiene una extensa experiencia.

De igual manera, vincularon la protección del manglar con la seguridad alimentaria, al destacar que los ecosistemas costeros sirven de guardería para peces y crustáceos que sostienen la pesca artesanal de la zona.

Como parte también de las acciones de Mi Costa en la propia comunidad de Playa Bonita tuvo lugar una jornada de restauración ecológica con el apoyo de los niños de la localidad.

Guiados por el formador comunitario Carlos Alberto Fonseca (Jaco), participaron en la eliminación de plantas exóticas invasoras que amenazan el ecosistema costero, dejando espacio para la recuperación natural de los manglares.

La iniciativa se centró en la eliminación de especies invasoras como Ipil ipil, almendra y rosita. Según reportes previos de la autoridad forestal de Santa Cruz del Sur, estas plantas se han propagado rápidamente en la franja costera, desplazando a las especies nativas de mangle y debilitando la función de barrera natural de la costa.

Bajo la guía de Jaco, los niños se organizaron: los mayores se encargaron de extraer las raíces más profundas con herramientas, mientras los más pequeños concentraban las plantas arrancadas para su posterior traslado y disposición.

Mi Costa: miembros del proyecto y estudiantes realizaron una limpieza de plantas invasoras en área de la costa

El proyecto labora en la rehabilitación, protección y restauración de ecosistemas costeros en 1.300 km de la costa sur de #Cuba

(Con ✍️: Educación en #SantaCruzdelSur) https://t.co/dwLe7tUTcR — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 19, 2026

Si no se eliminan las plantas invasoras se alteran las condiciones del suelo e impiden que las plántulas de mangle se arraiguen, y echan por tierra los esfuerzos previos de siembra y recuperación natural. (Con información y fotos de Dianet Fonseca Márquez, comunicadora del proyecto Mi Costa en Santa Cruz del Sur, y Nelvis Beatriz Alvarez González, coordinadora del grupo focal de Salvaguarda Ambiental y Social) (Datos compartidos en Proyecto Internacional Mi Costa, Camagüey, Cuba/ Facebook)