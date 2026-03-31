Cuba promueve Festival del Caribe en México

Santiago de Cuba, 31 mar.- Según publicó el ente organizador en el perfil oficial del evento, la presentación, realizada en territorio mexicano, forma parte de la estrategia de internacionalización del Festival del Caribe, considerado uno de los encuentros culturales más relevantes del área geográfica.

Durante la acción promocional, se destacaron los valores identitarios, la riqueza multicultural y el carácter integrador que distinguen al Festival del Caribe, así como su papel en la divulgación de las tradiciones populares y el intercambio artístico entre naciones.

El lanzamiento permitió estrechar vínculos académicos y culturales entre Cuba y México, reforzando la proyección internacional de la Fiesta del Fuego como espacio de diálogo, creación y preservación del patrimonio inmaterial de la región.

La 45ª edición del Festival del Caribe, a celebrarse en la primera semana de julio en Santiago de Cuba, se perfila como una nueva oportunidad para celebrar la diversidad cultural y fortalecer los lazos entre los pueblos latinoamericanos y caribeños. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)