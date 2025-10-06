Comienza en Cuba el Congreso Internacional Cibersociedad 2025
El Hotel Nacional de Cuba acoge desde este domingo, el IV Congreso Internacional Cibersociedad 2025, organizado por la Unión de Informáticos de la isla.
El evento, que tendrá lugar del 6 al 9 de octubre, contará con sesiones, talleres y conferencias que acercarán a los presentes a temas como el uso de la Inteligencia Artificial, la transformación digital y la soberanía tecnológica.
Durante el congreso se realizarán, además, demostraciones prácticas y dinámicas grupales referentes a la generación de mapas y narrativas espaciales, y sobre el uso de las tecnologías al servicio de la participación ciudadana.
Asisten a este evento, el viceministro primero de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, el presidente de la Unión de Informáticos de Cuba, Omar Correa y profesionales cubanos y extranjeros. (Tomado de Cubasí)