CIGB de Sancti Spíritus: Tras las huellas de la ciencia

Sancti Spíritus, 1ro jul.- Enrique Rosendo Pérez Cruz, doctor en Ciencias y director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti Spíritus (CIGBSS), desanda los pasillos de la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de la provincia, dentro de la cual está enclavada la institución científica que dirige, y en cada paso recuerda el 26 de julio de 1986, cuando Fidel inauguró esa casa de altos estudios.

“El CIGBSS existe a raíz de esas celebraciones moncadistas, porque en un recorrido por la UCM, Fidel se quedó maravillado y comentó lo excelentes que estaban estos laboratorios para hacer biotecnología”, cuenta Enrique.

A partir de ese momento, las autoridades del territorio tomaron la palabra al líder de la Revolución cubana y pocos meses después ya estaban los primeros espirituanos capacitándose en el CIGB de La Habana, hasta que finalmente regresaron a la provincia en 1990 con la encomienda de potenciar la biotecnología.

“Y lo hicieron no solo con el aporte de su intelecto, sino de sus propias manos, al tomar pico y pala para acondicionar la sede que ocupamos desde entonces en la UCM”, dice Pérez Cruz con orgullo.

Mucho ha llovido y hoy más de 50 trabajadores se afanan en encontrar respuestas a enfermedades como el dengue o la diabetes, en su compromiso por desarrollar la ciencia en la provincia y en el país.

La actual etapa está marcada por el cumplimiento de la elaboración de reactivos biológicos asociados a la liberación de más del 95% de productos biotecnológicos de la industria, lo cual han cumplido con esmero.

De igual forma, generan y comercializan anticuerpos monoclonales, sus conjugados y proteínas recombinantes para su empleo como reactivos biológicos destinados a la investigación-desarrollo de productos biotecnológicos y de diagnóstico.

“También diseñamos, desarrollamos, producimos y comercializamos diagnosticadores del tipo tira reactiva rápida, basada en la tecnología del flujo lateral, para uso humano y veterinario. Diseñamos y desarrollamos sistemas analíticos para estudios de farmacovigilancia y farmacocinética de productos líderes de la biotecnología cubana”, agrega Enrique Rosendo.

De hecho, el quipo del CIGBSS está inmerso en la producción de tirillas para el diagnóstico temprano del embarazo, que se comercializan bajo el nombre de HeberFast Line® MaterniTest II. Es un método sencillo y confiable que, tras poco tiempo de espera, ofrece un resultado certero.

Investigar, desarrollar y transferir tecnologías enzimáticas de uso industrial para obtener productos de alto valor agregado, aplicables a las industrias azucarera y alimentaria, y expresar proteínas recombinantes en diferentes hospederos para usos biotecnológicos, son también áreas en que sobresale el centro espirituano.

Según el director del CIGBSS, actualmente desarrollan varios proyectos en colaboración con centros de BioCubaFarma, entre ellos los relacionados con la generación de anticuerpos monoclonales para el diagnóstico temprano de los candidatos vacunales que se crean contra el dengue y el virus del papiloma humano.

Nuevos retos para nuevos tiempos

Para logar soberanía tecnológica y resolver los casos en menor tiempo se trabaja, en conjunto con el Laboratorio Central de Criminalística y el sistema criminalístico de la provincia, en la creación de varios reactivos que permitan identificar la especie a la cual pertenece determinada mácula de sangre hallada en la escena de un delito.

Esta investigación se proyecta con el empleo de la tecnología del Sistema Ultramicroanalítico (SUMA) del Centro de Inmunoensayo (CIE).

“Ya hemos dado una respuesta inicial en la producción de anticuerpos policlonales que reconocen hasta siete especies diferentes sin reactividad cruzada entre ellos, y eso es un resultado importante. Ha sido un trabajo de ambas partes y pretendemos, en unos dos años, mostrar un resultado con total soberanía nacional”, señala el director del CIGBSS.

También tienen el compromiso de desarrollar las enzimas que intervienen en el diagnóstico por reacción en cadena de la polimerasa o PCR, toda vez que Cuba enfrentó la pandemia de la covid sin tener un juego de reactivos con que realizar el PCR.

“Varias empresas aglutinadas por el Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, BioCubaFarma, desarrollan actualmente los reactivos que pueden emplearse a modo de un PCR de producción nacional. Entre esas entidades está nuestro centro, que produce los biocatalizadores”, precisa Pérez Cruz.

“Hay, además, un laboratorio de biología molecular. Esa es una fortaleza, no solo para diagnosticar el SARS-CoV-2, sino para diagnosticar otros virus respiratorios o enfermedades que demanden la realización de PCR”, añade.

De igual forma, tienen un trabajo asociado a la leche materna como continuidad de un estudio realizado en Sancti Spíritus, el cual demostró que la respuesta inmune en las gestantes vacunadas con Abdala presentaba anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 en su leche materna, por lo que se generaba una protección en el lactante.

Los especialistas espirituanos demostraron que existe esa protección, incluso, contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2, lo cual puede corroborarse en los artículos científicos “SARS-CoV-2 spike RBD-specific IgA and IgG antibodies in breast milk after vaccination with the protein subunit vaccine Abdala” y “Anti-SARS-CoV-2 Omicron BA.5 RBD antibody titers generated by the protein subunit vaccine Abdala in breast milk”, publicados en las revistas Infectious Medicine 1 (2022) y Vacunas (2024), ambas de la editorial Elsevier.

“Mientras hubo lactancia exclusiva, no tuvimos infantes enfermos de covid. Eso demuestra la producción de anticuerpos neutralizantes en las gestantes vacunadas con Abdala”, explica Enrique.

Por si esto no bastara, en la línea de desarrollo de sistemas analíticos de farmacovigilancia y farmacocinética se ha logrado desarrollar sistemas de optimización de ELISA basados en el llamado paso a paso.

“Estos son aportes al conocimiento, pero en la práctica obtenemos sistemas más sensibles y esto lo corroboran las publicaciones de varios estudios en revistas de alta repercusión como Analytical Biochemistry y Journal of Immunological Methods”, señala.

El CIGBSS tiene, además, el proyecto Desarrollo de tecnología para la producción de los fructooligosacáridos (FOS).

Actualmente, prosigue el desarrollo del proyecto según lo previsto, destacándose la reciente publicación de los resultados del estudio clínico piloto controlado, aleatorizado, a etiqueta abierta, en el hospital Hermanos Ameijeiras para verificar las propiedades probióticas del Sirope FOS 55% (KestoMix) en pacientes con diabetes mellitus Tipo 2 (DMT2).

En ese estudio, los investigadores concluyeron que el consumo de KestoMix, en dos dosis de 5 ml al día por 12 semanas, no modifica los parámetros clínicos asociados a la DMT2, pero induce el crecimiento de las bacterias probióticas beneficiosas en detrimento de las bacterias patógenas, lo cual confirma las propiedades probióticas del KestoMix en pacientes con DMT2 (fuente: Journal of Biotechnology and Biomedicine 2023, 6, 235-249).

El presente pertenece a hombres y mujeres de ciencia

Los pilares del CIGBSS descansan hoy en los especialistas y trabajadores en general que garantizan la estabilidad de un centro de investigación con un alto prestigio nacional e internacional.

“Nuestros recursos humanos no están ajenos a la movilidad que hay en el país, pero el núcleo base se ha mantenido y hace posible un crecimiento científico expresado en publicaciones científicas de alta repercusión, así como en el crecimiento profesional de varios trabajadores que han ido ascendiendo en categorías como investigadores o tecnólogos y en grados científicos”, comenta el director del centro.

Según Enrique Rosendo, ellos son la base de una empresa de alta tecnología que tiene como principal proyección la investigación, desarrollo e innovación para la obtención de nuevos resultados en el campo de la ciencia y la biotecnología.

“También trabajamos en el desarrollo de sistemas analíticos para la aplicación en estudios de farmacovigilancia y farmacocinética en la inmunogenicidad no deseada del Heberprot-P, como un método desarrollado por nosotros y publicado, igualmente, y que puede ser aplicado en la introducción de este producto en el primer mundo”.

Confiesa que hacer biotecnología en Sancti Spíritus ha significado extender la ciencia e introducir los resultados en la provincia. “Tanto es así, que más de 12 000 espirituanos han sido beneficiados con el Heperprot-P® en el tratamiento contra la úlcera del pie diabético”.

Estudios realizados han demostrado que existe una sobrevida al cabo de los cinco años en más del 80% de los pacientes tratados con ese medicamento cubano, lo cual no ocurre en el resto del mundo en personas con esa afección.

El Dr. C. Pérez Cruz elogia la introducción en la provincia de Jusvinza para el tratamiento de la artritis reumatoide y la hiperinflamación, un proyecto que está en fase de estudios clínicos.

“Sobresalimos también en la introducción de productos en la esfera agropecuaria como el maíz híbrido transgénico y la soya transgénica, en lo que Sancti Spíritus ha sido polígono de experimentación.

“Ya hay capacitación en los productores líderes de granos, pero urge un enfoque integral al ciclo cerrado con un reaprovisionamiento del paquete tecnológico a los productores para poder mostrar sosteniblemente los beneficios e incrementos de los rendimientos por la introducción de estas variedades”, sostiene el director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti Spíritus.

Y es que no alcanzaría el espacio para reseñar tantos logros, fruto de la entrega y pasión de un colectivo inspirado en el ejemplo de Fidel, máximo impulsor de la biotecnología en el país, quien el primero de julio de 1986 inauguró el CIGB de La Habana para iniciar un sueño que, décadas después, se materializaría en la obtención de medicamentos únicos de su tipo en el mundo como el Heberprot-P y la vacuna Cimavax o la creación de terapias para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, el cáncer, la hepatitis B o la meningoencefalitis.

Los hombres y mujeres que hoy dedican largas horas al desarrollo de la biotecnología a lo largo y ancho del país han convertido a Cuba en una potencia mundial. Llegue a ellos nuestro respeto y admiración. (Tomado de Cubadebate)