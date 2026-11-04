Municipio camagüeyano por la autonomía con descentralización de funciones

Camagüey, 4 nov.- La Dirección de Desarrollo Local en el municipio de Florida, trabaja hoy en el proceso de descentralización de funciones, en busca de la autonomía del territorio, así como de mayor producción de alimentos, bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los lugareños.

A partir de las posibilidades que ofrecen las nuevas transformaciones económicas y sociales en marcha en el país, alrededor de 40 unidades empresariales de base (UEB) que pertenecen a empresas provinciales pasan a ser dirigidas por el municipio.

La descentralización incluye varias facultades de crearlas, fusionarlas, las encadena con las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), se pueden arrendar locales, efectuar asociaciones, crear otras empresas, incluso extinguirlas.

Eduardo Andino Nodal, director de Desarrollo Local en Florida, perteneciente al Consejo de la Administración del Gobierno, comentó que las 40 entidades prevén convertirlas en mipymes estatales, las cuales, de acuerdo con las nuevas leyes aprobadas, pueden encadenarse con mipymes privadas, y así tener acceso a financiamientos, recursos, y otras alianzas en beneficio de todos los implicados.

Sobre las ventajas de estas modificaciones explicó que los citados actores económicos pueden arrendar locales, realizar producciones cooperadas, pueden asociarse y luego crear una empresa mixta si le funciona bien, destacó.

Como parte de las acciones en marcha ya determinaron cuatro UEB pilotos que comenzarán los procedimientos, la Empacadora Tomás Rojas, en proceso de acreditación para insertarse en el Canal de actores económicos, Playa Florida, ya inscrita en esa plataforma, y le seguirán Acuiflor y el Combinado Lácteo.

En el actual proceso, hacia un nuevo sistema económico, existen muchos riesgos, afirmó Andino Nodal en declaraciones a Radio Florida, pero el desafío está en enfrentarlos entre todos, las instituciones implicadas y encargadas están conscientes de ello, y alertadas.

Se precisa de preparación, cambiar la mentalidad y pasar del enfoque presupuestario a un enfoque empresarial, pues, como aseveró, el futuro y el desarrollo de Florida no se predicen, se construyen diariamente, a través de proyectos pilotos en aras de comprobar su evolución y posibles resultados.

Ante esos retos, necesitamos crear una estructura, en lo cual trabajamos actualmente, así como avanzar en la descentralización hacia el municipio, que favorecerá transformar todo el tejido económico local en función de las demandas de la producción, los servicios, y demás actividades fundamentales, con la mirada puesta en el progreso, de manera autónoma.

Florida es la segunda demarcación en importancia de la provincia, y posee un número importante de fábricas e industrias, entre ellas tres centrales azucareros y la única planta de sorbitol del país, además de una marcada tradición agropecuaria. (Por Jorge Luis Moreira Massagué/ Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Adelante) (Foto: Leandro Pérez Pérez/ Adelante/ Archivo)