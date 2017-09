Marlies Mejías contra las mejores del mundo

La Habana, 16 sep.- Como se ha anunciado, la mejor ciclista cubana del momento, Marlies Mejías, tendrá, en desventaja, un compromiso al más alto nivel: el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, previsto del 17 al 24 de septiembre en Bergen, Noruega.

¿Por qué decimos en desventaja? Es que en la ruta individual estará sola, pues Arlenis Sierra no podrá participar por una lesión que sufrió recientemente, por una caída en el Panamericano de pista en Trinidad Tobago.

En la competencia estarán las mejores del mundo y habrá países que tengan más de una corredora, que se ayudarán entre sí y que tratarán de entorpecer a las contrarias, y a esa dificultad tendrá que sobreponerse Marlies Mejías, que llega a la cita del orbe después de una larga temporada llena de éxitos.

Sin ir a sus primeros triunfos de finales del año pasado y del primer semestre de este, Marlies se impuso en cerca de quince competencias en una gira por Estados Unidos, entre julio y parte de agosto, y sin duda, será tomada en cuenta y vigilada por el resto de las participantes.

No obstante todo lo referido, Marlies no saldrá entre las máximas favoritas, pero será respetada por las más sobresalientes ruteras de Europa, América, Asia y Oceanía; así que nuestra portentosa ciclista, con solo participar tendrá un gran reconocimiento, pero ella no se conformará con eso y tratará de hacerse sentir.

Escuche el reporte en el siguiente audio