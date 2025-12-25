“Venezuela es el primer objetivo de un plan mayor

Naciones Unidas, 24 dic.- Venezuela denunció hoy como “la mayor extorsión conocida” de su historia la actual escalada hostil de Estados Unidos, que “se presenta como el agredido para iniciar un conflicto”.

En una reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación, Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU, afirmó que se trata de “un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico”.

En su intervención ante el foro, Moncada recordó que desde EE.UU. han afirmado públicamente que quieren “anexarse” a Venezuela a su territorio.

“Su presidente [Donald Trump], el pasado 16 de diciembre, nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplimos con su ultimátum descargaría entonces la furia de la mayor Armada de la historia sobre nuestro país”, recordó el diplomático.

Moncada señaló que están en presencia de un poder que “actúa al margen del derecho internacional” y que “exige a venezolanas y venezolanos” que desalojen a su país o, de lo contrario, “ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas”.

Denunció que la agresión incluye un bloqueo naval declarado, el robo de cuatro millones de barriles de petróleo venezolano y una guerra electrónica en el espacio aéreo, que constituyen violaciones del derecho internacional y son amenazas a la paz regional y continental.

Durante su alocución, el diplomático alertó de que no es solo de Venezuela, sino que “la ambición es continental” y “así lo ha expresado el Gobierno estadounidense en su Estrategia de Seguridad Nacional”, donde “afirma que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el corolario Trump”.

“Alertamos al mundo: Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El Gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos”, subrayó el representante venezolano en la ONU.

Explicó que la primera evidencia del plan de Washington para imponer su poder en la región son los asesinatos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, bajo el argumento de la pretendida cruzada contra el narcotráfico, que se ha materializado en una militarización de la región y decenas de ejecuciones extrajudiciales en ataques letales contra embarcaciones.

Esos ataques ordenados por la Administración Trump en los últimos meses se han ejecutado “en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos”, dijo Moncada.

Recordó que se han perpetrado casi una treintena de ataques, con mas de un centenar de víctimas, “civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado”.

“Que quede claro de una vez por todas: no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional; por lo cual es absurdo que el Gobierno de EE.UU. pretenda justificar sus acciones aplicando las normas de derecho de guerra”, manifestó el diplomático.

“El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual Gobierno de EE.UU.”, subrayó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

