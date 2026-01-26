Programa Materno Infantil, prioridad en territorio santacruceño desde la medicina primaria

Santa Cruz del Sur, 26 ene.- El Programa Materno Infantil (PAMI) es tarea priorizada en consultorios del médico y enfermera de la familia de Santa Cruz del Sur , donde se lleva a cabo la atención a las embarazadas y a los niños comprendidos entre cero y cinco años, como partes del esencial desempeño desde la medicina primaria de Salud Pública.

En el informe dado a conocer relacionado al PAMI en la Vigesimoquinta Sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, correspondiente al Decimoctavo Período de Mandatos, se conoció que al cierre del pasado calendario se reportaron 281 nacimientos, con cuatro fallecidos menores de un año para una tasa de mortalidad correspondiente al 14.2 por ciento.

El quehacer de los Grupos Básicos de Trabajo (GBT), galenos de la Medicina General Integral (MGI) y personal de enfermería en las cuatro áreas de Salud con que se cuenta, es sistemático a las 118 embarazadas, entre las que hay adolescentes, y a los más de 100 lactantes.

Para mantener un buen servicio y seguimiento al Programa Materno Infantil en Santa Cruz del Sur se tiene el confortable Hogar Materno de la ciudad cabecera y una sala de obstetricia en el Hospital José Espiridón Santiesteban Báez, en que inciden la labor de los especialistas en la materia en la eficiente atención a gestantes, puérperas y recién nacidos.