Sistema de Seguridad Social, beneficiario de jubilados de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 26 ene.- El sistema de Seguridad Social establecido por el Estado cubano benefició también a los jubilados santacruceños en 2025 al aumentar sus pensiones. La aplicación de la medida posibilitó le fuera incrementada en 1528 pesos las pensiones a los que cobraban hasta $2472 pesos y otra cifra considerable de jubilados comenzó a cobrar $4000 pesos.

Alicia Moncada Recio era pequeña cuando aconteció el triunfó de la Revolución Cubana. Tenía 10 hermanos más, tres de ellos murieron por falta de alimentos. Su padre ganaba muy poco dinero como estibador en barcos que transportaban azúcar por los puertos de esta demarcación y Guayabal. Mientras que la madre se dedicaba a las tareas domésticas. En aquella época los pobres, comentó entristecida, no éramos considerados seres humanos. Ella y sus seres queridos vivían en rancho forrado de yagua en el otrora barrio de Cantarrana, actual Comunidad Fernando del Toro. Refirió que vecinos tan pobres como ellos los ayudaban con alimentos.

Es ese un pasado que le estruja el pecho recordarlo. Al jubilarse de jefa del Departamento Técnico en la Dirección Municipal de la Vivienda cobró por mucho tiempo Mil 528 pesos, pero gracias a los beneficios que le proporcionó la Seguridad Social desde el pasado calendario percibe el doble de esa cantidad, permitiéndole alimentarse mejor y resolver otras necesidades básicas.

La santacruceña Moncada Recio paga 110 pesos mensuales por el servicio que de manera integral recibe de lunes a sábado en la casa de abuelos Ramón Montero Sánchez, perteneciente al sector de Salud Pública. Manifestó sentirse muy feliz a los 72 años. En Cuba nadie queda queda desamparado, argumentó con espléndida sonrisa.