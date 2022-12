Otorgan a Jesús Ortega el Premio Nacional de Música 2022

La Habana, 25 dic.- Jesús Ortega Irusta, destacado guitarrista, compositor y director de alto prestigio dentro y fuera del país se hizo merecedor del Premio Nacional de Música 2022, que anualmente entrega el Instituto Cubano de la Música (ICM), a aquellos artistas que se destaquen por el conjunto de su obra en los campos de la creación y la interpretación.

Informa el periódico Granma que, al recibir la noticia por medio de Indira Fajardo, directora del ICM, el también Premio Nacional de Enseñanza Artística 2005 –actualmente al frente de la orquesta de guitarras Sonatas Habaneras, y uno de los pilares fundamentales del Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana– agradeció la deferencia.

Ortega, de 87 años de edad y más de 60 de vida artística, expresó emocionado: «Todo lo que he hecho en mi vida ha sido trabajar. Cuando no tengo trabajo, me aburro; por eso siempre estoy buscando algo que hacer. En estos momentos estoy transcribiendo toda la música de Sindo Garay, prácticamente su vida, al que conocí en los años 60. Para mí, Sindo es el más grande de todos los trovadores tradicionales, como lo es Silvio Rodríguez dentro de la Nueva Trova».

Un jurado integrado por los premios nacionales de Música Digna Guerra (presidenta) y José María Vitier; la musicóloga María Elena Vinueza y los músicos Germán Velazco y Manolito Simonet, tuvo a bien reconocer la obra de Ortega, todo un ejemplo de músico y cubanidad para las actuales y futuras generaciones de coterráneos. Una afirmación del maestro José María Vitier, acerca de su querido y admirado colega, suscribe que Ortega «está sembrado en Cuba».

El agasajado explicó a Granma el porqué de la expresión de Vitier: «Me encanta La Habana, nací en la calle San Lázaro. A mí me encanta estar en mi casa, mi barrio, la gente que me rodea, dar clases a los jóvenes guitarristas, muchos de los cuales llegan a superarme y me siento orgulloso por ello. Yo no puedo estar más de una semana fuera de Cuba».

