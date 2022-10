Octogenario patrón santacruceño sueña con volver a navegar

Santa Cruz del Sur, 20 oct.- Con el ímpetu de la juventud Cobas realizó los primeros ajetreos laborales en la caseta del otrora Combinado Pesquero Industrial Algérico Lara Correa de esta localidad de Santa Cruz del Sur, pero el olor salitroso del mar lo exhortaba a convertirse en pescador.

“Empecé como aprendíz en embarcaciones de la flota camaronera. Aunque tenía alguna idea de lo que era ese tipo de captura, por las explicaciones recibidas de mi hermano Roberto, nunca es lo mismo la teoría que la práctica.

Yo me afinqué en el oficio porque me gustó desde un inicio. De mucho me sirvieron las enseñanzas y consejos de los patrones que me dirigieron, por eso logré estar entre los más esforzados, razón por la cual fui ocupando responsabilidades hasta llegar a ser patrón”.

Pudiera parecer fácil ocupar el mando de un barco, pero esto no es del día a la noche.

“Demostré poseer los conocimientos necesarios. No fue un día ni dos, pasaron varios años hasta que tuve la posibilidad de superarme técnicamente”.

Carralero Cobas dirigió la tripulación del barco de madera El crustáceo. Con el paso del tiempo fueron mejorando las condiciones de los medios de pesca con los ferros cemento.

“Capturábamos el camarón día y noche por la zona de Manzanillo sin apenas descansar”.

El entrevistado dijo que si pudiera volver a ser joven sería otra vez pescador de camarón.

“De la vejez no se zafa nadie, lo sé, pero como soñar no cuesta nada el deseo de volver a navegar para contribuir en lo productivo con lo que me queda de vida, no me lo quita nadie”.