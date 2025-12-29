Microrobots: máquinas que sienten, piensan y nadan solas

Moscú, 29 dic.- Investigadores de la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Michigan, Estados Unidos, presentaron robots completamente autónomos que miden alrededor de 0,2 × 0,3 × 0,05 milímetros, dimensiones inferiores a las de un grano de sal y comparables a organismos unicelulares. A diferencia de microdispositivos anteriores, estos microrobots integran computadora, sensores y sistema de propulsión en un solo paquete funcional.

El avance, publicado en Science Robotics, representa décadas de intentos por miniaturizar no solo los componentes electrónicos, sino también lograr que un robot pueda sentir su entorno, tomar decisiones básicas y actuar sin control externo. Esto supera barreras técnicas que limitaron a los robots microscópicos a depender de campos magnéticos o controles externos.

Para moverse en líquidos, donde las fuerzas físicas dominantes son diferentes a las que enfrentan los robots grandes, los científicos diseñaron un sistema de propulsión electrocinética: los robots generan campos eléctricos que empujan iones, y estos, a su vez, desplazan moléculas de agua, impulsándolos sin partes móviles.

La energía proviene de minúsculas células solares integradas que convierten luz en electricidad. El equipo de la Universidad de Michigan adaptó y optimizó la arquitectura informática para que los microrobots pudieran ejecutar programas simples con un consumo de energía ultrabajo, aprovechando apenas los 75 nanovatios que generan sus paneles solares diminutos.

Aunque estos robots aún están en fase de laboratorio, sus capacidades allanan el camino para aplicaciones futuras en medicina (diagnóstico celular o liberación dirigida de fármacos), fabricación a escala microscópica y monitoreo ambiental en espacios inaccesibles para máquinas grandes. El potencial de operar en grandes enjambres podría transformar cómo vemos la robótica en entornos biológicos y químicos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)