Medios cubanos incrementan colaboración informativa con TVBrics

Moscú, 17 oct.- Los directivos generales del canal multinacional TVBrics, Janna Tolstikova, y del Canal Habana, de Cuba, Erduy Varela, firmaron este viernes un acuerdo de cooperación con el objetivo de ampliar la biblioteca conjunta de contenidos.

Ambos medios decidieron intercambiar contenidos sobre los países Brics, desarrollar proyectos conjuntos y promover el periodismo de calidad, como fin para reforzar la agenda informativa internacional objetiva de los medios de comunicación del llamado Sur global, según constató Prensa Latina.

“Para el canal es todo un placer poder iniciar trabajo de colaboración con TVBrics. Es una manera de mostrar parte de las dinámicas de la capital de Cuba como socio de esta importante asociación, los Brics”, refirió Varela, al finalizar la firma del acuerdo.

Igualmente señaló que sus expectativas están en poder compartir experiencias y formas de hacer y comunicar la televisión en esta nueva etapa multimedial.

Tolstikova, por su parte, destacó la importancia de la cooperación informativa entre los países Brics y los estados que comparten los valores de la asociación, por lo que el diálogo constructivo entre los medios de comunicación contribuye a sentar las bases de una cooperación fructífera al más alto nivel estatal y favorece la estabilidad de las relaciones internacionales.

TVBrics está abierto a todos los países dispuestos a colaborar sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo, la consideración de los intereses nacionales y el reconocimiento de la diversidad mundial, apuntó.

Finalmente, Tolstikova felicitó a Canal Habana por el inicio de esta colaboración, que permitirá dar a conocer la riqueza cultural de Cuba al público internacional y ofrecerá a los espectadores del canal contenidos audiovisuales de interés sobre los Brics y otros países del Sur Global.

El Canal Habana fue fundado en 2006 y forma parte del sistema estatal Televisión Cubana. Emite en español en todo el territorio de Cuba e informa sobre la actualidad política, económica, social, cultural y deportiva de La Habana, así como sobre los principales acontecimientos nacionales e internacionales.

En Cuba, la agencia de noticias Prensa Latina y el Canal Caribe ya participan en el intercambio de contenidos a través de TVBrics.

Asimismo, en América Latina, la red también colabora con medios de comunicación de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, México, Chile y Uruguay. Entre los países socios de los Brics, participan medios de Belarús, Bolivia, Vietnam, Kazajstán, Malasia, Tailandia y Nigeria.

La cooperación entre TVBrics y Cuba también se desarrolla a nivel institucional. Entre los socios de la red figuran el Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba, el Ministerio de Educación Superior de Cuba y el Ministerio de Educación de Cuba.

En el ámbito cultural, la red colabora con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, mientras que en el sector educativo mantiene vínculos con la Universidad de La Habana. (Tomado de Prensa Latina)