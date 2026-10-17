Santa Cruz del Sur: celebran en el sector educacional Jornada de la Cultura Cubana (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 17 oct.- Como parte de las actividades que desde el sector educacional celebran la Jornada de la Cultura Cubana, a concluir el próximo día 20, dedicaron su matutino de este viernes estudiantes y educadores de la escuela primaria Ignacio Agramonte de la localidad.

Yennis Almenarez Suárez y Diosbel Pedrosa Borge, recibieron el reconocimiento por las dos décadas de quehacer en la Brigada José Martí de Instructores de Arte, integrada por quienes, como ellos, llevan manifestaciones como la música, el teatro, la danza y la artes plásticas hacia barrios y comunidades.

También se estímulo moralmente a Gisela Rosales González, metodóloga de la Dirección General Municipal de Educación, por su apoyo a dicha brigada, jornada en la que se interpretaron canciones y poemas alegóricos a la fecha de especial significación para la historia e identidad nacionales, con la presencia de los máximos directivos del organismo en Santa Cruz del Sur.

Luego, el propio viernes, la instructora de arte Liubi Oliva Quiroga, la payasita Melcochita, actuó con juegos de participación para los educandos de la primaria Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en la comunidad 50 Aniversario de la cabecera de esta demarcación, siendo acompañada por su colega Diosbel Pedrosa Borge y el aficionado Amaury Liza Cardero.

Como parte de la Jornada de la Cultura Cubana destacan para los educadores el aniversario 22 de la creación de la Brigada José Martí de Instructores de Arte, el propio día 20, y el 18 del presente mes, el día de esos profesionales del sector.

La celebración concluye cuando se conmemora la primera vez que se entonó en público el Himno Nacional de Cuba (La Bayamesa), el 20 de octubre de 1868 en la ciudad de Bayamo.

Desde entonces, las combativas notas se convirtieron en un símbolo de identidad y dignidad, expresión concreta del carácter patriótico del pueblo cubano.