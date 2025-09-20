Macron y Abbas dialogan sobre reconocimiento a Palestina

Nueva York, 20 sep.- El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló hoy que en una conversación telefónica con el líder palestino, Mahmoud Abbas, abordó el tema del reconocimiento al Estado de Palestina en Nueva York.

En su cuenta en la red social X, el mandatario precisó que durante la conversación, le reiteró su decisión de dar ese paso, el cual según París, también materializarán otros nueve países: Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y San Marino.

Se espera que el lunes en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Macron pronuncie un discurso de reconocimiento a Palestina, en un foro que copresidirán Francia y Arabia Saudita.

El presidente galo evocó en X la extrema urgencia de la situación en la Franja de Gaza, territorio devastado y agredido por Israel, y en otras zonas de Palestina, escenario al que atribuyó su determinación.

De acuerdo con Macron, el reconocimiento a Palestina forma parte de un plan de paz completo para la región, que responde a las aspiraciones tanto de palestinos como de israelíes.

En su mensaje sobre el diálogo con Abbas, también mencionó las exigencias que subrayó a la Autoridad Nacional Palestina, en alusión a reformas en materia de gobernanza y de estabilidad de cara al futuro Estado.

Francia continuará acompañando a las autoridades palestinas por este camino, abundó.

Macron expuso además que agradeció a Abbas por el arresto de uno de los responsables del ataque terrorista de 1982 en la calle parisina de Rosiers, donde varias personas murieron en el atentado a un restaurante de cocina judía.