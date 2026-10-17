Impulsan desarrollo de energía eólica desde oriente cubano

Holguín, 17 oct.- Especialistas y académicos evaluaron este viernes los avances del proyecto para potenciar la resiliencia tecnológica eólica y diversificar la matriz energética nacional.

El debate científico congregó en la Universidad de Holguín a directivos de la Unión Nacional de Energía y de la Empresa Eléctrica territorial, quienes examinaron las propuestas organizativas y los planes de capacitación orientados a consolidar este sector estratégico de desarrollo sostenible.

Como parte de la estrategia para la transferencia de conocimientos al sector productivo, la cita permitió concretar un convenio de colaboración con la Empresa Eléctrica de Las Tunas, iniciativa destinada a impactar de manera directa en la infraestructura energética regional.

Esta integración entre la academia y las entidades operativas del país refuerza la búsqueda de una mayor soberanía en el aprovechamiento de fuentes renovables, un objetivo prioritario dentro de las políticas de transformación socioeconómica de la nación caribeña. (Tomado de Prensa Latina)