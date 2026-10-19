Ballet Contemporáneo de Camagüey retoma Peña Escape con obras y artistas invitados

Camagüey, 17 oct.- En el contexto de la Jornada de la Cultura Cubana, la capital agramontina se alista para dar la bienvenida a uno de sus eventos artísticos más esperados: la reapertura de la Peña «Escape» del Ballet Contemporáneo de Camagüey.

Según reseña la página oficial del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, este evento tendrá lugar este sábado 17 y domingo 18 de octubre a las 10:00 a.m. en la sede de la compañía. La iniciativa no solo rinde homenaje a la cultura nacional, sino que también busca acercar la danza contemporánea a un público diverso.

La Peña «Escape» se consolidará como un espacio mensual que ofrecerá un programa de conciertos y contará con la participación de diversos invitados. Este enfoque facilitará la visibilidad y el intercambio entre distintas compañías, profesionales, aficionados y estudiantes del sistema de Enseñanza Artística de la región. Así, esta cita se establece como una plataforma para el encuentro y la retroalimentación entre creadores y audiencias.

La nota publicada en la red social puntualizar qué durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de obras de coreógrafos reconocidos como Pedro Ruíz, Eric Rivera y Lisandra Gómez. Entre las piezas que se presentarán se encuentran «En el Erial», «En el Vacío», «Catarsis», «Fragmento de Club Habana» y «Fragmento de Código Cuba», que reflejan la rica y variada producción contemporánea de la compañía camagüeyana.

Asimismo, en esta ocasión contará con la participación de la Compañía Sangre Gitana, así como de estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero y de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre. Su inclusión no solo enriquecerá el programa, sino que también mostrará el vínculo intergeneracional y la diversidad de manifestaciones artísticas en el territorio.

Las entradas se venderán una hora antes de cada función, a un precio de 100 CUP. La sede del Ballet Contemporáneo de Camagüey se encuentra en la Calle Salvador Cisneros, No. 258 altos, entre General Gómez y Hermanos Agüeros. Con esta propuesta, el Ballet Contemporáneo de Camagüey invita a la comunidad a disfrutar de dos mañanas de danza, intercambio y celebración de la cultura cubana. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada del perfil de Facebook del Consejo Provincial de las Artes Escénicas Camagüey)