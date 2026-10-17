Impulsa Etecsa en Camagüey cambio de matriz energética

Camagüey, 17 oct.- La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) en la provincia impulsa el cambio de matriz energética a partir de la implementación de 28 soluciones con sistemas fotovoltaicos.

Luel García Lorenzo, director de Etecsa en el territorio, mencionó, entre ellas, las del donativo chino instaladas fundamentalmente en gabinetes, otras con equipamiento importado por la entidad para la telefonía celular en varias cabeceras municipales y con medios propios adquiridos en el territorio y que benefician a sitios más grandes.

Explicó que se aplican tres soluciones cooperadas donde prevalece la solidaridad de personas naturales, actores económicos no estatales y la empresa estatal socialista para garantizar el sustento de la telefonía fija y la conectividad.

Con el propósito de incrementar la cobertura celular en la provincia, precisó que se prevé concluir con el montaje de sistemas fotovoltaicos que respalden los servicios de una radiobase en la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz y en tres lomas de los municipios de Guáimaro, Florida y Jimaguayú.

Añadió que se labora en la instalación de sistemas fotovoltaicos más grandes, ubicados en Guáimaro, Sierra de Cubitas y Nuevitas, al tiempo que se encuentra en proceso de adquisición un equipamiento que garantice la telefonía fija y la conectividad en las cabeceras de Jimaguayú, Najasa, Sibanicú, Esmeralda, Carlos Manuel de Céspedes, Vertientes y el polo turístico de Santa Lucía, en Nuevitas.

Este año la empresa recibió cuatro vehículos eléctricos más, destinados a las labores de inversión y operación de la red, comentó García Lorenzo.

Camagüey, afirmó, dispone de 179 radiobases, 13 de las cuales se sustituyeron en el 2025, mientras que en este año se ha crecido en siete nuevas y otras dos han migrado de la 3G a la 4G.

En el trascurso de este 2026, subrayó que han actualizado ocho radiobases en la banda de 2100 megahertz (MHz) y 29 en la de 900 MHz para mejorar el servicio.

A partir de las descargas provocadas por la actual contingencia electroenergética, el pasado año, dijo, se logró cambiar más de 60 bancos de batería, y, antes de concluir el presente calendario, se prevé sustituir unos 50.

Paralelamente, señaló, avanza el programa de la red fija, el cual facilita la resolución de interrupciones y la comercialización del servicio Nauta Hogar. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)