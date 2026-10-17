Participa Cuba en seminario sobre desarrollo marino sostenible (+Fotos)

Ciego de Ávila, 17 oct.- Profesionales cubanos vinculados a la gestión ambiental y el desarrollo costero participan en el Seminario para Funcionarios de Países en Desarrollo sobre Cambio Climático y Desarrollo Marino Sostenible, que se celebra del 12 al 25 de octubre en la Universidad de Hainan, en la República Popular China.

Organizado por la Escuela de Ecología de la referida casa de altos estudios, el seminario forma parte de los proyectos de cooperación internacional del Ministerio de Comercio de China y reúne a 33 funcionarios provenientes de 12 países en desarrollo, según detalla el programa de estudios.

La delegación de la nación caribeña está conformada por Yamilé Jiménez Peña, Maikel Gómez Colina y Carlos Rafael Batista Matamoros, quienes se desempeñan como directores de los centros de Ingeniería Ambiental y Biodiversidad de Ciego de Ávila, y de Investigaciones de Ecosistemas Costeros, así como del Parque Científico-Tecnológico de Holguín, respectivamente.

Durante dos semanas, expertos chinos imparten 10 módulos temáticos que abordan los desafíos comunes del cambio climático y la sostenibilidad oceánica, con contenidos específicos sobre el cambio climático y el ambiente marino, los sumideros de carbono azul y los mecanismos de compensación ecológica; la gestión de recursos hídricos y el control de la contaminación.

Otros temas están relacionados con la evaluación ambiental y el análisis de seguridad ecológica; la planificación de parques nacionales y áreas protegidas, el control coordinado de la contaminación tierra-mar, la restauración del entorno costero, y la planificación espacial costera resiliente al clima.

La agenda contempla visitas de campo a la Reserva Natural de Manglares de Dongzhai y el Parque Costero de Jiangdong, en Haikou, así como al Tribunal de Arbitraje Internacional de Shenzhen y la Estación de Observación de Riesgos y Desastres Marinos de Daya Bay.

Durante los recorridos por esos centros y ecosistemas del gigante asiático los participantes conocerán de cerca las prácticas chinas en restauración ecológica y los sistemas de alerta temprana.

La Universidad de Hainan, en particular su Escuela de Ecología, posee una sólida trayectoria en investigaciones sobre ecosistemas tropicales, restauración de arrecifes de coral y desarrollo de sumideros de carbono azul; gestiona proyectos en la provincia de Hainan y colabora con otros países, donde impulsa programas de capacitación en pesca y economía azul.

La provincia de Hainan constituye un laboratorio natural para el estudio del carbono azul y la adaptación climática, considerando que posee el 25 por ciento de los manglares de China y el 75 de las especies de pastos marinos del país, además de 393 especies de corales pétreos.

Informa el sitio web del gobierno local que ese territorio ha desarrollado un sistema de observación de flujos de carbono en manglares en Dongzhai y completado un esquema de estándares de carbono azul que abarca cinco subsistemas y 31 normas locales.

A partir de tales estudios medioambientales desarrollados en esa provincia insular de China, ubicada en el punto más austral de la nación, se sientan las bases para traducir la investigación científica en aplicaciones de mercado.

En septiembre de 2026, la ciudad de Qionghai concretó la primera transacción de créditos de carbono de manglares de propiedad estatal de la provincia, a un precio de 100 yuanes por tonelada, abriendo un canal para la conversión de recursos ecológicos en activos financieros, según informes de autoridades locales.

Además, Hainan ha completado proyectos de recuperación de manglares en Wanning y Danzhou que incluyen la plantación de cientos de miles de árboles de especies nativas y el establecimiento de sistemas de monitoreo a largo plazo.

El condado de Lingshui, por su parte, desarrolló un modelo para restaurar lagunas costeras, donde integra la recuperación de ecosistemas de manglar, pastos marinos y arrecifes de coral con la reconversión económica de comunidades pesqueras, caso que fue seleccionado entre los proyectos ejemplares de protección ecológica marina de China.

Para Cuba, cuyas costas enfrentan la erosión, eventos hidrometeorológicos extremos y degradación de ecosistemas marino-costeros, el seminario ofrece un espacio de intercambio sobre herramientas concretas.

Entre los instrumentos de aplicación en la mayor de las Antillas se encuentran metodologías de medición de carbono azul, técnicas de restauración de manglares y pastos marinos, esquemas de compensación ecológica y modelos de planificación costera resiliente.

La experiencia de Hainan en la conversión de activos ambientales en instrumentos de política climática constituye un referente para los esfuerzos cubanos en la implementación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida). (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)