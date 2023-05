Experto en inteligencia artificial advierte del peligro de esta tecnología (+ Tuit)

Tras renunciar a su puesto en Google, Geoffrey Hinton comentó que su preocupación inmediata es que Internet se llene de fotos, videos, textos e información falsa, provocando que el internauta promedio “ya no sea capaz de saber qué es verdad”.

El científico Geoffrey Hinton, considerado como el padrino de la inteligencia artificial por sus aportes a su desarrollo, ha hablado libremente, según RT, sobre los potenciales peligros que el uso inadecuado de esta tecnología podría causar y advirtió en una entrevista para The New York Times de los riesgos que el trabajo de su vida puede suponer para la humanidad.

Hinton, galardonado en 2018 con el Premio Turing, desarrolló en 2012 junto con dos estudiantes de la Universidad de Toronto la tecnología fundacional de los sistemas de inteligencia artificial, usada hoy en día por grandes compañías como OpenAI, Google o Microsoft para crear sus plataformas de inteligencia artificial generativa.

El experto trabajó en Google durante más de una década, sin embargo, decidió renunciar a su puesto en el gigante tecnológico hace un mes para poder hablar libremente sobre las consecuencias que el mal uso de la inteligencia artificial generativa podría tener sobre la humanidad.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023