Iniciativas locales en Camagüey refuerzan la gestión de residuos y reciclaje efectivo

Camagüey, 9 de jun.- En línea con los esfuerzos de Cuba por fomentar modelos de desarrollo sostenibles, la Empresa de Recuperación de Materias Primas de Camagüey refuerza su contribución a la protección del medio ambiente a través de acciones de reciclaje, innovación tecnológica y gestión de desechos.

Bajo la dirección de Alexander Aguilar, esta entidad en Camagüey desempeña un papel crucial en la descontaminación del entorno al recuperar materiales generados tanto por la población como por los sectores productivos. “Si no se aprovechan, estos materiales acabarían acumulándose en vertederos, calles y espacios públicos, lo que tendría un impacto negativo en los ecosistemas”, señaló el directivo.

Desde el inicio de 2026, la empresa ha conseguido recuperar más de 800 toneladas de materias primas, lo que equivale a una significativa reducción de residuos potencialmente contaminantes para los suelos y fuentes de agua de la provincia.

Entre los materiales recolectados se encuentran baterías, plomo, papel, cartón, residuos de vidrio y chatarra de acero. Estos elementos, al degradarse de forma inadecuada o permanecer expuestos al medio ambiente, pueden provocar diversas afecciones ambientales.

Como parte de su estrategia para fomentar el reciclaje, la empresa está llevando a cabo un proyecto integral de gestión en colaboración con diferentes actores económicos de la región, que incluye organismos estatales, mipymes, trabajadores por cuenta propia y proyectos de desarrollo local.

Esta iniciativa implica un levantamiento exhaustivo en cada consejo popular y circunscripción de la provincia para determinar indicadores demográficos y estimar los volúmenes de residuos generados por la comunidad. Esta información permitirá diseñar rutas y estrategias más eficientes para la recuperación de materiales. El estudio también reúne datos sobre el número de núcleos familiares, la población residente e índices de generación de desechos por habitante, con el objetivo de asegurar que los materiales reciclables no lleguen a los vertederos, sino que sean reintegrados a los ciclos productivos.

Además, la entidad está llevando a cabo un proceso de identificación y contratación de actores económicos que generen materias primas recuperables, garantizando así una recolección sistemática de estos recursos antes de que se conviertan en desechos permanentes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)