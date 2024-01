Cuando la voluntad se convierte en fuerza (+ Fotos)

Camagüey, 26 ene.- Una gran victoria familiar y personal acaba de concretar la joven camagüeyana Niurvis Caridad Caballero Tamayo tras su reciente graduación como arquitecta por la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.

Durante la conversación con ella, el pasado 17 de enero, cuando esa casa de altos estudios entregó los títulos a quienes concluyeron su formación profesional en el 2023, desbordaba satisfacción, no dejaba de recibir felicitaciones, y eran muchas las fotografías con amigos y familiares para eternizar el trascendental momento.

Y es que Niurvis representa cuánto puede lograrse cuando la fuerza proviene de la voluntad, el empeño y el respaldo de muchos corazones.

“Desde pequeña siempre fui muy creativa y me gustaba dibujar. Por eso cuando me llegó la carrera y ya tenía el diagnóstico de lupus con una necrosis avascular de cadera, mi familia me dijo que si eso era lo que quería, ellos me apoyarían y así fue”, dice la muchacha.

“Fue mucho el sacrificio, en especial de mi mamá quien desde primer año me llevaba en sillas de ruedas a la universidad en transporte público o particular, pero la Universidad fue incondicional conmigo y pude estudiar desde la casa con el apoyo de los profesores, los cuales me brindaron toda la información y los recursos necesarios. Fue una ayuda maravillosa”.

Desde Facebook profesores de Niurvis compartieron su alegría por la merecida realización de un anhelo, como expresó Riselda Guzmán Méndez, decana de la facultad de Construcciones de la Universidad agramontina:

“Un placer y un orgullo verte ya como toda una arquitecta. Tu esfuerzo y consagración fue un incentivo para todos los profesores de la carrera para lograr esta meta.

Hoy recordando el camino transitado me emocioné mucho, y es que esta Revolución es grande cuando una joven, con las limitaciones que tienes, llega a ser una profesional.

Muchas felicidades Niurvis Caridad Caballero Tamayo, eres grande y ejemplo para nosotros”.

Por su parte Niurvis también hizo extensivo su agradecimiento a la Empresa Provincial de Mantenimiento Vial y Construcciones de Camagüey, donde realizó sus prácticas laborales y desarrolló su tesis de grado, consistente en una propuesta relacionada con el paisajismo vial.

En breve esta determinada joven integrará precisamente ese colectivo laboral y lo hará con la decisión de seguir convirtiendo más sueños en realidades y triunfos. (Texto y fotos: Tomados de la Revista Mujeres)