Beijing celebra los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025

China, 18 ago.- Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 se inauguraron el jueves en Beijing, exhibiendo los logros de vanguardia de los robots humanoides en toma de decisiones inteligentes y movimiento colaborativo.

Los Juegos mundiales de robots humanoides, la primera competencia mundial que presenta robots con apariencia humana, se celebran en el Anillo nacional de patinaje de velocidad de la capital china, construido específicamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Los juegos, en los que participan más de 500 robots de 16 países, incluyen deportes tradicionales como atletismo y baloncesto, así como tareas especializadas entre las que se cuentan la clasificación de medicamentos y limpieza.

El gobierno chino situó a los humanoides en el “centro de su estrategia nacional”, escribió la Federación Internacional de Robótica en un artículo el jueves.

En marzo, Pekín anunció planes para una inversión masiva en startups tecnológicas, incluyendo aquellas en robótica e inteligencia artificial.

El país ya cuenta con el mayor mercado mundial de robots industriales, según estadísticas oficiales, y en abril, Pekín celebró lo que los organizadores denominaron la primera media maratón de robots humanoides del mundo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

